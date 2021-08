Athlétisme | Jeux Olympiques : Jepchirchir et Kosgei offrent au Kenya un doublé historique au marathon féminin

Plus d’un siècle. 109 ans ont dû s’écouler pour un marathon de la Jeux olympiques avoir un pays occupant l’or et l’argent. À cette occasion (Stockholm 1912) était Afrique du Sud, tandis que dans Tokyo 2020 l’honneur est allé à Kenya grâce à la domination de Peres Jepchirchir et Brigid Kosgei dans la nomination universelle du sport.

La domination africaine dans le test de 42 kilomètres et 195 mètres a été répétée dans le marathon de la Jeux de Tokyo organisés à Sapporo. Une course marquée par l’humidité (elle a atteint des pics de 71%) et une température qui avoisinait les 30 degrés. Chose qui a fait avancer le départ d’une heure, une décision contestée car prise alors que beaucoup d’athlètes se reposaient déjà.

Dans ce contexte, une course a été présentée qui a dominé Kenya. Le gagnant, Peres Jepchirchir, qui avait également triomphé au Marathon de Valence, a fait une démonstration de qualités. C’était ainsi parce que pendant de nombreux kilomètres, cela semblait aider Kosgeï, recordman du monde en Chicago, et avait encore les jambes pour être le meilleur dans tous les changements. Sa fin a été parfaite, sans réplique et suffisante pour ajouter une médaille d’or à la puissance africaine. Son timing n’était pas rapide (02:27:20) et, en fait, C’est le marathon olympique féminin le plus lent de l’histoire.

Jepchirchir, médaille d’or olympique Kimimisa Miyama

Kosgeï Il a fermé le doublé, et le bronze était une autre des histoires de la course. Elle a été prise par le surprenant Américain Molly Seidel, dans quoi Sapporo participez à votre troisième marathon de votre vie. Très facile tout au long du test et résisté. Chose que l’Israélite (originaire de Kenya) Lonah salpêtre n’a pas eu.

Comme cela s’était déjà produit lors du marathon de la Coupe du monde de Doha 2019, salpêtre offensive en compétition. Du métro on faisait face à la tête de la course. Toujours attentif aux changements kenyans et impliqué dans la lutte pour les métaux. Mais de la même manière qu’il dégustait ce soir-là, il a aussi explosé. J’ai couru le kilomètre 38 en freinant fort. Il a perdu toute option et a franchi la ligne d’arrivée en position 66.

Elena Loyo et Marta Galimany, des carrières opposées

Du côté des Espagnols, ce fut un marathon olympique avec des tendances différentes. Dans le cas d Marta Galimany on peut dire que de plus à moins. Je suis parti très dans la course, roulant au milieu du groupe avec les Africains. Mais lorsqu’il a commencé à être sélectionné, il a disparu des 20 premières positions. Il terminera 37 avec une note de 02:35:39.

Elena Loyo avait une autre stratégie. Retourner. Il a terminé à la 29e place avec un temps de 02:34:38. Pour sa part, Laura Mndez abandonné. Reste qu’une performance loin des meilleurs européens. Le premier était celui du biélorusse Mazuronak de franchir la ligne d’arrivée cinquième après des derniers kilomètres sensationnels.