Athlétisme | Jeux Olympiques : “J’étais épuisé, j’ai vu double et je ne savais pas où aller”

Le visage le plus cruel du sport a été subi par Marc Tur. Le marcheur d’Ibiza a ajouté un diplôme olympique après avoir terminé quatrième de la course des 50 kilomètres de marche de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une position conquise après une crise qui l’a éloigné du bronze dans les 200 derniers mètres de la course.

Tour a été dépassé par Evan dunfee (bronze) pratiquement sur les photos, et ce fut une surprise pour tout le monde. Y compris pour le promeneur lui-même. « Il atteignait la ligne d’arrivée et je ne m’attendais pas à ce que cela m’arrive au dernier moment. Je ne sais pas d’où venait le Canadien. Je ne comptais pas sur lui et il ne m’est rien arrivé avant d’atteindre l’arrivée. ligne”, a-t-il avoué aux micros du réseau COPE. .

Une situation qui s’est présentée après la crise qu’il a vécue Tour dans le dernier kilomètre lorsqu’il marchait à côté Hilbert, argent final. “J’étais épuisé. Totalement étourdi. Je savais que je devais tirer droit, mais ma vision commençait à se brouiller, je ne voyais pas bien, et j’ai atteint l’objectif et tout ce que je voulais, c’était revenir à moi-même”, a-t-il déclaré. mentionné. Tour.

J’ai parcouru 49 magnifiques kilomètres. En règle contre tous les favoris, mais un dernier mauvais kilomètre l’a laissé sans rêve. “Je me mesurais, mais au kilomètre 49 je suis tombé sur un mur. Tu vois, incapable d’arriver à 50. C’était un coup très dur. Quand ta vision commence à se brouiller, voir double, ne pas savoir où aller.. . Cela ne m’était jamais arrivé, j’étais à ma limite. je voulais atteindre le but“; a expliqué le marcheur des Baléares au COPE.

Ainsi, il a raté une médaille qui aurait pu être historique, puisqu’il s’agissait des adieux aux 50 kilomètres de marche du programme olympique, bien que pour Tour est devenu secondaire après la grande fille. “Je n’ai pas pensé à la médaille. Je voulais juste atteindre la ligne d’arrivée, car j’étais à ma limite dans tous les aspects”, a-t-il déclaré après la course.

Un conseil de légende

Après la course, Marc Tur Il a également avoué ce que la légende lui avait dit Jess Angel Garcia Bragado, une véritable référence de la 50e marche. “Il me dit qu’il est calme et qu’il le valorisera avec le temps”, a déclaré le tout nouveau diplôme olympique.