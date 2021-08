Athlétisme | Jeux Olympiques : Jorge Urea et Mara Vicente offrent une belle performance au combiné

in

L’Alicante Jorge Urée terminé les cinq disciplines de la première journée du décathlon olympique dans le huitième place provisoire, avec 4.310 points, sur une liste dirigée par le Canadien Damian Warner avec 4722. De son côté, le Barcelone Mara Vicente fini douzième au premier jour de l’heptathlon, avec 3 736 points et elle s’est offerte le luxe d’être la plus rapide de toutes en 200, la dernière épreuve de la journée.

L’urée a commencé le combiné avec un victoire dans la deuxième manche du 100 mètres et un temps de 10,66, un record personnel, lors de sa première participation aux Jeux. Puis l’athlète d’Onil sel 7.30 de longueur; a lancé le poids à 13,97 mètres; sauté de 2,05 en hauteur et couru le 400 mètres en 48,00 secondes (a remporté sa série et sa marque personnelle).

L’Alicante, champion d’Europe et recordman national d’heptathlon, le combiné masculin sur piste en salle, a participé à deux Coupes du monde (vingt et un à Pékin 2015 et neuvième à Londres 2017), mais il manquait d’expérience olympique.

Cette année, il a obtenu sa meilleure note au décathlon, avec 8 209 points qui lui a valu, pour le classement mondial, le carré olympique. Le 9 mars dernier, il a remporté la médaille d’argent aux Championnats d’Europe en salle à Torun (Pologne) après une année plombée par les blessures.

Mara Vicente, montre sa qualité

Mara a terminé la journée en beauté : elle a été la plus rapide de toutes en 200, le dernier test de la journée. Seul le Murcien Antonio Pealver, au poids de Barcelone’92 (où il était vice-champion olympique) avait réussi à remporter une épreuve au sein d’un combiné olympique.

Avec des partiels de 13,44 au 100 m haies ; 1,77 de hauteur; 12,70 en poids et 23,50 en 200, Mara a terminé la meilleure première journée de sa carrière sportive, qui était jusqu’à aujourd’hui de 3 692 points, et est sur le point de battre son propre record en Espagne.

Les Néerlandais dominent le concours Anouk Vetter avec 3 968 points, suivi des Belges Noor Vidts avec 3.941 et Nafissatou Thiam (3921).