Athlétisme | Jeux Olympiques : Jorge Urea laisse son âme pour un diplôme olympique

Simplement comme un fait symbolique, Jorge Urea méritait de remporter le test de 1500 avec lequel le décathlon se termine. Il était deuxième derrière l’Américain Bastein, un gars de 4:22, mais il l’aurait mérité. Le décathlète d’Onil (7 415 habitants et près de deux finalistes, lui et Eusebio Cceres) a terminé neuvième avec 8 322 points, son record personnel, la troisième meilleure note de tous les temps après Benet et Pealver. Voir comment l’Alicante s’est battu pour le diplôme comme s’il contestait l’or olympique et l’a donné par seulement 91 points au Russe Ilya Shrurennyov a été la cerise sur le gâteau d’un autre après-midi animé au stade olympique, qui propulse l’athlétisme de manière chorale. C’est probablement le grand sport de ces Jeux.

L’urée a obtenu trois meilleures notes dans une étape aussi tendue comme dans lequel il était -10,66 en 100, 48,00 en 400, 43,70 en disque- et sûrement au lancer du javelot, où il était à près de neuf mètres de la meilleure fléchette qu’il a lancée à Arona dans ses années les plus tendres, (55 mètres) Il était la huitième place qu’il méritait. Pourtant, il a montré qu’à l’exception de Kevin Mayer, le Français qui a décroché l’argent (8 726) après le canadien Warner (9 018 pour imposer un record olympique et 8,24 en longueur) tout Européen est à sa portée. Le bronze est allé à l’Australien 8.649.

Mara, XVIIIe

Mara Vicente, à ses débuts olympiques, a terminé dix-huitième avec 6 117 points. “J’avais déjà prévenu avant de venir que ce n’étaient pas mes Jeux. Être ici était déjà un prix et c’est vrai que beaucoup des marques que mon coach et moi voulons ne sont pas sorties. Mais ce que je garde, c’est que, malgré cela, je me suis battu jusqu’au bout et j’ai réussi à me sortir de moments difficiles. Il est temps d’apprendre à m’améliorer pour l’avenir.” Le titre a été revalidé par la Belge Nafissatou Thiam (6.791) et les Néerlandaises Vetter (6.689) et Oosterwergel (6.590) ont complété le podium.