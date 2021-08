Athlétisme | Jeux olympiques : la cicatrice Husillos fait soupirer à Tokyo après un effondrement

Quarante-huit secondes et cinq centièmes La participation de cicatrice Husillos aux Jeux Olympiques a duré. Le champion d’Europe en salle, dans la dernière des séries de 400 mètres, était presque assuré d’être en demi-finale avec 150 à jouer, mais « j’ai commencé à remarquer que mon ischio-jambier gauche s’est contracté. Je ne sais pas si c’était à cause de hydratation, fatigue… je ne comprends pas.”

L’asphalte a brûlé dans la matinée au stade olympique. “Cinq secondes après l’entraînement pour commencer les tacos, mes doigts brûlent, mais ce n’est pas une excuse”, a déclaré Husillos, qui a couru avec les manches qu’il coiffe toujours. Il avait comme référence pour la 3e rue le Néerlandais Bonevacia, vainqueur de la série (44,95) et qu’il avait remporté en Pologne en mars.

Sa mise en scène était bonne. Le deuxième meilleur des haras (147 millièmes) et la perception était qu’il pouvait surpasser Bonevacia. Collé à lui, il atteignit la hauteur du ra où son allure ralentit comme s’il courait sur du goudron. Le résultat était de 48,05. Ce n’est que lors de son premier 400 à Corrales de la Buelna en 2015 et lors d’un autre test à Palencia en 2019, deux bols, qu’il a eu une moins bonne note. “C’était parfait et je suis allé faire la pire course de ma vie.”

Carolina Robles, fin en obstacles

« J’étais meilleur que jamais, avec les mêmes sensations qu’en 2018. Les séances d’entraînement disaient que j’allais bien, mon entraîneur disait que le travail était fait. Il devait être proche du record de Bruno pour l’Espagne (Hortelano, 44,69). Il s’était reposé, l’acclimatation était parfaite. Autant j’ai un climat sec et l’humidité ici est élevée, autant je ne trouve pas d’explication à la bouffée de chaleur qui m’a amené à la fin et aux vomissements que j’ai vomi.”

La puce a changé en broches dans la zone mixte. “Maintenant, pensons à l’année prochaine où nous avons trois événements très importants (l’Europe en salle à Belgrade, la Coupe du monde en plein air en juillet à Portland et l’Europe en plein air en août) et pour compenser.”

La seule joie du matin dans la représentation espagnole, et retardé, Carolina Robles l’a pris. Un autre participant lui a fait trébucher, a porté un bon sac, même s’il s’est levé rapidement. et a terminé treizième avec 9: 45,37. Mais, comme cela s’est produit avec David Bustos à Rio de Janeiro, il a été requalifié pour la finale de lundi (14h15 heure espagnole) par la règle 17.2.1 (si la poussée ou l’obstruction est considérée comme involontaire ou n’a pas été causée par un athlète, l’arbitre peut, s’il considère qu’un athlète (ou son équipe) a été grièvement blessé, conformément à la règle 18.7 du règlement de la compétition ou à la règle 8.4 du règlement technique, ordonner que la course (pour un, certains ou tous les athlètes) courent à nouveau ou l’athlète (ou l’équipe) blessé participe à une manche ultérieure de l’épreuve).