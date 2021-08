Athlétisme | Jeux Olympiques : la curieuse amulette de Gianmarco Tamberi : le plâtre qui l’a empêché de gagner à Ro lui a porté chance à Tokyo

Mis à jour 02/08/2021 – 03:06

Gianmarco Tamberi il s’est blessé peu avant les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Là, le journaliste de ‘El Pas’ Eleonora Giovio, je l’ai surpris en train de courir pour féliciter Gregorio Paltrinieri après avoir remporté l’or à 1500. Il était sur des béquilles en raison de sa blessure grave précédente causée par une déchirure des ligaments.

Ce dimanche, l’Italien a célébré son propre or en tenant le drapeau de son pays d’une main et en portant dans l’autre le pansement qu’il a dû porter pendant les semaines qu’a duré la dure blessure. Une image qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux comme un exemple de capacité à surmonter les moments difficiles. Dans ce plâtre tu pouvais lire un message qui disait “En route pour Tokyo 2021”.

La cravate qui est une victoire

Par ailleurs, les réseaux sociaux ont applaudi la célébration de Tamberi et la dégustation Mutaz Essa Bashim pour partager l’or au saut en hauteur. Le juge a proposé de faire un saut, mais les deux lui ont demandé de partager la médaille et sa proposition a été acceptée. Après la décision, ils se sont tous les deux embrassés joyeusement. Et avant ces larmes, un splendide concours des deux, sans faute. Barshim et Tamberi – connus pour leur apparence capillaire – avaient bondi de 2,37 et raté 2,39.

Ils n’avaient commis aucune nullité, ce qui permet de départager les matchs nuls, et cela a conduit le juge à leur offrir la possibilité de faire le lien, une possibilité qu’ils ont écartée : il y avait de la place pour les deux dans l’Olympe de hauteur. Les Jeux continuent de laisser de belles histoires d’esprit sportif, de réussite et d’humanité.