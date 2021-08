Mis à jour le 08/06/2021 – 06:56

Il n’est pas simplement sorti. Mais c’est fini. J…., mais j’ai fini. Jesús Ángel García-Bragado, 51 ans, a franchi un nouveau but. Le septième aux Jeux Olympiques. Il n’a atteint Atlanta qu’en 1996, alors qu’il lui restait 10 km à parcourir. Des problèmes d’estomac, des symptômes qu’il a plusieurs fois surmontés et des vomissements l’ont renversé. C’est le sixième cerceau. Il cumulait déjà une dixième place à Barcelone 92 lorsque Marc Tur est venu au monde. Le laisse entre de bonnes mains.

“Je suis en route pour 52 et je ne peux plus me préparer pour un championnat tout comme les jeunes le font. Je remercie la fédération de m’avoir donné cette possibilité car nous ne pouvons venir qu’à trois. Je savais que ça manquait et il faut l’accepter. C’est le moment du retrait”, a-t-il déclaré aux micros de Cope.

La légende, quatrième à Pékin 2008 et cinquième à Athènes, a révélé qu’il avait compté sur tous les paramètres, “à l’exception du rayonnement solaire. Décalage horaire, humidité, chaleur… il avait tout sous contrôle” et a évoqué l’avenir. “Ces gars vont faire de grandes choses. Ils doivent continuer à travailler et ils peuvent compter sur moi pour tout ce qu’ils veulent. Tur doit être fier du résultat et le valoriser avec perspective. Il a un grand avenir dans les prochains Jeux. Je savais que les médailles étaient là. carsimas, mais les diplômes étaient accessibles », a déclaré Chuso, qui a terminé 35e à 19h11 derrière le vainqueur, avec une note de 4,11. “J’aurais aimé faire mieux, mais il faut accepter ce qui s’en vient. Une nouvelle étape dans ma vie.”