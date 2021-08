Athlétisme | Jeux Olympiques : La politique aux Jeux : la Biélorusse Tsimanouskaya, contrainte de quitter Tokyo pour avoir parlé de son gouvernement

Mis à jour le 01/01/2021 – 18:11

“Je demande au Comité international olympique de m’aider, ils me font pression et essaient de me faire sortir du pays sans ma permission.” C’est à quel point l’athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskay a été énergique lorsque sa propre fédération l’a forcée à quitter le Japon ce dimanche en raison de ses récents propos sur Instagram où elle a parlé de “la négligence de nos entraîneurs”.

Le vendredi, après Tsimanouskaya commenté la gestion de l’équipe nationale du Bélarus, les médias du pays ont lancé une campagne contre lui. Maintenant, l’athlète a peur de retourner en Biélorussie, mais les autorités l’ont emmenée de force à l’aéroport de Tokyo (Haneda).

TsimanouskayaLe jeune homme de 24 ans n’est pas allé jusqu’à critiquer le gouvernement, mais s’est simplement plaint qu’il y avait des problèmes de paperasse et qu’ils l’avaient inscrit à un événement pour lequel il ne s’était pas entraîné (relais). Bien que, de leur pays, ils considèrent leurs propos comme une offense.

L’athlète a souligné qu’elle avait peur et a refusé de reprendre l’avion. Ce lundi, vous devez participer aux Jeux. “Ils [los funcionarios del comit olmpico de Bielorrusia] Ils ne m’ont rien expliqué. Ils m’ont juste dit d’emballer mes affaires. Ils m’ont acheté un billet et m’ont accompagné à l’aéroport », a-t-il commenté. « Reuter » Oui Tadeusz giczan (Editeur Nexta TV) sur Twitter, passez rester à Tokyo et demandez l’asile. L’Autriche ou l’Allemagne semblent vos options les plus réalisables en fonction de ‘Fondation de solidarité sportive biélorusse’. “Ne retournez pas en Biélorussie”, a-t-il dit ‘.’ dans un message sur Telegram.

Biélorussie, en crise

Le président controversé de la Biélorussie, Alexandr Loukachenko, s’est déchaîné jeudi dernier contre les athlètes biélorusses, qui ne jouent pas un grand rôle dans ces Jeux. Et je me demande pourquoi le pays y investit autant d’argent. Loukachenko, au pouvoir depuis plus de 20 ans, il est soumis à une forte pression de l’opposition de ceux qui le considèrent comme un dictateur, et récemment des centaines d’athlètes ont signé un manifeste contre lui.

Son fils, Viktor, est justement le président du Comité olympique, depuis février. Il était lui-même Alexandr Lukashenko depuis 1997. Cependant, le CIO n’accepte pas sa nomination et lui et son père sont opposés au veto du CIO, pour ne pas garantir que les athlètes ne seront pas discriminés pour leurs opinions.

“Je le dis souvent : ils savent pourquoi parfois on ne gagne pas dans le sport ? Certains disent qu’il y a des problèmes d’éducation. Mais ce qui se passe, c’est qu’ils n’ont pas faim”, a-t-il déclaré, cité par l’agence Belta. Je partage cette situation avec les pays africains, dont les athlètes gagnent malgré la pauvreté. Et quelque chose de similaire se produit avec les athlètes serbes », a-t-il ajouté. La Biélorussie ne connaît pas son meilleur moment sportif.