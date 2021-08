Athlétisme | Jeux Olympiques : la réponse en or de Sifan Hassan à 10 000

Même s’il n’a pas atteint l’objectif excessif prévu, La Néerlandaise Sifan Hassan a quitté les Jeux Olympiques de Tokyo sur ses épaules. Sa victoire dans l’épreuve du 10 000 mètres a complété une séquence qui est déjà une étape importante pour l’athlétisme mondial. Deux d’or et un de bronze en 1 500, 5 000 et les dix kilomètres évoquent les temps du noir et blanc et les pistes cendrées. Plus étonnant dans les temps modernes que les deux doublets pour Mo Farah, qui fut son partenaire d’entraînement dans le projet Oregn d’Alberto Salazar. Mieux que les 1 500 à 5 000 Athènes d’El Guerrouj.

Des doutes flottaient dans l’atmosphère après l’impuissance qui avait enseigné la veille de l’attaque de Kipyegon dans le dernier 300 du 1500, même si par contre, sachant que le trèfle n’était plus possible, la maigre Hollandaise (49 kilos pour son 1,70) s’était libérée. On l’a vu dès le premier tour. Retour à cette course gracieuse, à son apparence jeune.

Avec Lestsenbet Gidey, une femme qui peut courir en 29 pelées, donnant toujours le rythme d’une course avec 80 pour cent d’humidité dans l’environnement, par son équateur les médailles avaient été réduites à quatre candidats : elle, Hassan, la Kenyane Obiri, une prétendante à une course que les femmes kenyanes n’avaient jamais gagnée. les Jeux, et souffre dans la queue Gezahegne, du Bahreïn, un nationalisé qui vient d’Ethiopie.. Le rythme était déjà dans tous les mille sous les 3 minutes. Un 2.57.

Obiri éclata. Si des athlètes talentueux comme Vivian Cheruiyot n’allaient jamais au-delà de l’argent, elle encore moins. Il a terminé quatrième avec un record personnel (30 : 24.27) alors que le podium était déjà avec la cérémonie des drapeaux déployés.

Les changements de Gidey

Gidey, qui avait donné le rythme depuis le neuvième tour, ouvrait toujours les gaz. Maintenant à 2,55. C’est une athlète qui ne comprend aucune autre façon de courir. Pour quelque chose, c’est le détenteur des records de 10 000 et 5 000. Hassan s’accrocha à elle et l’Éthiopien ne cilla pas. Son objectif était de brûler les Hollandais. Gezahegne, qui a une bonne fin, n’a pas lâché prise. Il avait franchi un autre km à 2,55.

A défaut du dernier tour. Gidey a élargi sa foulée. Hassan s’est rapproché d’elle et a ouvert à la fin de la courbe. A fait les 100 derniers en 14 secondes. Je suis entrée à bras ouverts (29 : 55,32) Gezahegne (29 : 56,12), j’ai également dépassé la femme la plus rapide sur la distance, et l’Éthiopienne (30 : 01,72) a complété le podium.