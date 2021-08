L’Espagnol Ayad Landassem, 39 ans, originaire d’Ifni, théâtre de la dernière guerre coloniale espagnole, a terminé cinquième du marathon olympique remporté par Kipchoge (2,08 : 38), revalidant le titre de Ro. Le Néerlandais Abdi Nageeye (2:09:58) était en argent et le bronze a été accroché par le Belge Basir Abdi (2.10:00). L’athlète qui en 2002 a quitté une concentration de l’équipe marocaine à Saint-Jacques-de-Compostelle, las du favoritisme, et a décidé de rester en Espagne -caab à Lleida- et qui a battu en novembre dernier le record d’Espagne, a terminé avec 2,10 : 16, derrière le Kenyan Lawrence Cherono (2.10 :02).

La marque qu’ils avaient laissée au marathon féminin (2,27 : 20) a annoncé que ce serait à nouveau une course cruelle. La réplique masculine n’était pas exactement la même, mais un peu plus bienveillante (27 degrés et 70 pour cent d’humidité), bien qu’elle ait commencé une heure plus tard. A 7h00. Le filtre était depuis le début. Avant le 10, avec des problèmes physiques, l’Éthiopien Kitata est tombé ; pour le 23, Lelisa Desisa, championne du monde de Doha 2019. Mais Landassem était là, économisant de l’argent. Derrière Kipchoge, Cherono, Abdi et un groupe de survivants d’une vingtaine d’années.

Kipchoge a annoncé sa huda au km 31 et là tout a été cassé. L’athlète qui a le plus révolutionné l’athlétisme ces derniers temps, qui a inventé les contre-la-montre du marathon et qui est lui-même une entreprise commerciale a parcouru environ 200 mètres. L’or était déjà à lui. Entre l’or et l’or olympique, il a couru six marathons et les a tous remportés en établissant des records du monde, à l’exception de Londres en octobre 2020 où il était huitième. Avoir 37 ans et cela semble n’avoir pas de fin. Sa distance s’est allongée sur la minute avant d’affronter les quatre derniers kilomètres.

Espagne, onze finalistes

Derrière, c’était la bataille. Avec Cherono, cherchant à imiter le doublet kenyan chez les femmes ; avec Nageeye et Abdi, vice-champion d’Europe à Berlin en 2018, deux puissants athlètes de finale. Au moment où Kipchoge franchissait la ligne d’arrivée, Landassem a éclaté, ne répondant plus au dernier changement.

Père de trois enfants, le rêve d’une médaille L’Espagne aux Jeux disparaît. Cependant, il a servi à sceller le grand rôle de l’athlétisme espagnol à Tokyo : onze finalistes, comme à Pékin. Avec la médaille d’Ana Peleteiro au triple saut comme figure de proue. Un rôle très remarquable. Dani Mateo était vingt et unième (2 : 15,21) et Javi Guerra, trente-troisième, 2 : 16,42.