Athlétisme | Jeux Olympiques : l’athlète biélorusse Krystisina Tsimanouskaya met le cap sur la Pologne après avoir refusé d’être rapatriée

athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskaya, qui a refusé d’être rapatrié de force après avoir participé au Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et se réfugia dans le Ambassade de Pologne au Japon, a mis le cap ce mercredi vers ce pays européen, qui lui a offert l’asile.

Tsimanouskaya demandé la protection de la police de l’aéroport de Tokyo en Haneda lundi dernier lorsque, selon sa version, le comité biélorusse a tenté de la forcer à rentrer dans son pays dans ce qu’elle a qualifié d'”enlèvement”, et depuis lors, elle est réfugiée dans le Ambassade de Pologne au Japon.

Le pays d’Europe centrale, qui soutient les réfugiés politiques biélorusses et l’opposition démocratique contre le régime de Alexandre Loukachenko, a été le premier à proposer de recevoir l’athlète olympique, tandis que le Comité International Olympique a ouvert une enquête pour clarifier l’affaire.

L’athlète a quitté le Ambassade de Pologne le matin de ce mercredi et je me suis dirigé vers l’aéroport de Narita (Tokyo) d’embarquer sur un vol vers ce pays, selon les médias japonais.

La veille, l’ambassadeur de Pologne dans Japon, Pawel Milewski, a annoncé que Tsimanouskaya “Elle allait bien” et “reconnaissante” pour l’aide qu’elle a reçue, en plus de préparer son voyage dans ce pays.

L’athlète, qui s’est distinguée pour avoir soutenu les manifestations contre le régime de Loukachenko et étant en contact avec les dissidents démocrates de son pays, il craignait des représailles à son retour au Biélorussie, comme expliqué dans des vidéos et messages diffusés sur les réseaux sociaux.

La sprinteuse de 24 ans devait participer à la course de 200 mètres lundi dernier, mais après s’être plainte d’avoir été forcée par Minsk Pour participer à une autre course jeudi dernier, elle a été accusée de manquer “d’esprit d’équipe” et d’avoir perdu son “équilibre psychologique et émotionnel” à la télévision publique de son pays.

L’athlète a présenté lundi une demande urgente de mesures conservatoires au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de sorte qu’elle a annulé la décision de sa commission de ne pas la laisser participer à l’épreuve qualificative du 200 mètres, qui a été rejetée car “l’athlète n’a pas pu prouver son cas” pour obtenir l’application desdites mesures, selon cet organisme.