Athlétisme | Jeux Olympiques : l’athlétisme, à la vitesse de l’éclair

Au milieu des critiques sur la chaleur extrême, l’athlétisme éclate et ses ‘vedettes’ habituelles, les sprinteurs, s’affrontent. Les vétérans, Ramn Cid, se souviennent, parmi eux, que le dernier grand événement universel à Tokyo était superbe. C’était pendant les Coupes du monde 1991, dont on se souvient pour le saut de Mike Powell. “La finale sur 100 était incroyable”, se souvient l’entraîneur. « Carl Lewis (9,86) a battu le record du monde ; Burrell (9,88) et Mitchell (9,91) ont fait des marques personnelles ; Christie a battu le record d’Europe (9,95) et Fredericks, le record d’Afrique (9,95) ». La liste des sub’10 dans cette course a été complétée par Raymond Stewart (9,96) avec le record de la Jamaïque.

Peu d’endroits sur la planète sont un meilleur cadre pour courir vite. Les températures élevées, supérieures à 30 degrés, sensation thermique de 35, permettent une activation rapide, nécessaire aux athlètes de 100 à 400 mètres qui, en plus, auront la complicité du niveau de la mer et de la hauteur d’un stade construit sur celui de 91, “ce qui rendra son incidence négligeable”, dit le Cid.

Le rendez-vous arrive à un moment passionnant. L’implantation de la plaque de carbone sur les pointes, “le zapatruco”, comme l’a baptisé le sprinter Angel David Rodríguez, a permis des entrées dans les classements. Trayvon Bromell, le grand favori du 100, a couru en 9,77 la ligne droite, le septième homme le plus rapide de l’histoire. Petite Shelly Fraser-Pryce l’a fait en juin à 10,63, la deuxième marque derrière Florence Griffith.

Contraction musculaire rapide

“La chaleur influence parce que votre corps est déjà chaud. Au niveau musculaire il y a une plus grande vasodilatation et les composants chimiques qui circulent dans le sang vont plus vite. Et, au niveau moléculaire, il y a une augmentation de l’utilisation des phosphocréatines, de l’ATP et des adénines qui favorisent une contraction musculaire plus rapide », souligne comme deux questions principales Marta Gonzlez-Freire, chercheuse biomédicale à l’Institut Miguel Servet des îles Baléares.

“Il y a quelque chose d’important”, explique Juanma Alonso, médecin spécialiste du sport à l’hôpital Aspetar de Doha, et ancien directeur de l’IAAF. “La meilleure méthode pour courir à haute température est de s’entraîner à haute température.” Brommell s’entraîne en Floride et les Jamaïcains savent déjà à quel point ils aiment la chaleur. La densité de l’air, plus faible à haute température, est un facteur remarquable.

Le Dr Alonso fait allusion à une étude australienne qui a démontré l’incidence de la chaleur sur les marques. “Ils peuvent être améliorés jusqu’à 2% en 200 et 1,5 en 100. Le 400 en profite aussi quelque peu”, dit-il. “A partir de cette distance, les performances diminuent.” Dans le cas des femmes, l’incidence la plus élevée en faveur résidait dans 400.

Les tempêtes

Il y a un autre aspect caractéristique de Tokyo qui est celui des tempêtes. “S’il pleut avant une course, je sais que je vais courir vite”, déclare Noah Lyles au New York Times, alimentant un mythe qui a commencé à Mexico 68 avec le saut de Bob Beamon. Sans fondement scientifique, il est avancé que les ions négatifs aideront les systèmes respiratoire et cardiovasculaire. “Je l’ai entendu aussi, mais je ne sais pas quoi penser”, dit Cid. Cela remonte à loin : des études menées par l’Union soviétique, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, incluaient l’utilisation de générateurs d’ozone à ions négatifs.

L’entraînement des boxeurs, nageurs, joueurs de hockey et les athlètes d’athlétisme ont été réalisés en présence de ces générateurs dans le cadre de la politique soviétique visant à devenir la force dominante dans les sports internationaux. Ils ont balayé la glace et créé une tendance. “L’hypothèse n’a pas été testée. Je pense qu’après la tempête vient le calme. Sans plus tarder”, souligne Gonzlez-Freire. Et, pendant ce temps, les coureurs de fond et les marcheurs, à souffrir.