Athlétisme | Jeux Olympiques : L’athlétisme commence aux Jeux, c’est ainsi qu’il est chronométré avec une précision jamais vue auparavant

C’est peut-être un peu plus tard que prévu, mais cette année, le Pays du Soleil Levant deviendra finalement le pays des rêves de chronométrage de OMÉGA. Pour la 29e fois de son histoire, le cabinet remplira son rôle de Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques, et contribuer à Tokyo 2020 près de 90 ans d’expérience.

Dans Japon 339 événements seront organisés dans 33 sports et OMÉGA mesurer chaque seconde d’action. Cela inclut des sports totalement nouveaux pour Jeux olympiques, comme le karaté, l’escalade sportive, le surf, le baseball/softball et le skate, permettant à la manufacture horlogère suisse de chronométrer plus de compétitions que jamais.

Les rêves des athlètes dépendent de la précision de la maison horlogère et le travail d’OMEGA est donc vital dans chaque événement. Pour ce faire, ils s’appuieront sur leur expérience, puisqu’ils ont participé à toutes les éditions depuis 1932 et ont mis en œuvre bon nombre des technologies de chronométrage les plus célèbres du sport.

Nouvelle avancée dans le temps

Maintenant en Tokyo 2020, l’expérience OMEGA atteint un nouveau sommet. En plus de fournir 400 tonnes de ses équipements les plus fiables et à la pointe de la technologie, l’entreprise poursuit une ère de mesure de données en temps réel.

Tous les athlètes participant au circuit Tokyo portera étiquettes de détecteur de mouvement dans leurs dossards. Ces balises interagiront avec une série de récepteurs dispersés dans le circuit et enverront des informations cruciales à OMEGA. Grâce à cette technologie, OMEGA sera en mesure de fournir des informations en temps réel telles que la vitesse en direct, l’accélération, la décélération ou la distance.

Maintenant, vous pouvez voir les 400 mètres et savoir exactement où se trouve chaque athlète dans la courbe. Vous pouvez voir les 100 mètres et savoir qui a accéléré pour prendre le meilleur départ ou quand le vainqueur a atteint sa vitesse maximale. Même en voyant le sprint de 10 000 mètres et en connaissant le distance entre les coureurs, ou qui augmente et qui ralentit.

Dans Tokyo, chaque performance sera méticuleusement mesurée, racontant l’histoire complète de la victoire du début à la fin.

Pour cela, le matériel et le personnel qui ont voyagé au Japon comprennent 400 tonnes de matériel, 530 chronométreurs et professionnels sur place, 900 bénévoles, 350 balises spécifiques pour chaque sport, 85 balises pour le public, 200 km de câbles et fibre optique.

Le pistolet de démarrage électronique

Le problème avec les pistolets traditionnels est que le son est transmis plus lentement que la lumière, ce qui signifie que les athlètes dans les rues les plus éloignées entendent le départ plus tard que les autres.

Alors que les athlètes les plus proches l’ont entendu en premier. Aujourd’hui, la solution d’OMEGA est un pistolet électronique qui se connecte à

haut-parleurs situés derrière chaque couloir. Lorsque la gâchette est enfoncée, un son est « joué », un flash lumineux est émis et une impulsion de sortie est envoyée au dispositif de chronométrage. Ce système est le moyen le plus juste d’offrir à chaque athlète un départ égal.

Blocs de départ pour l’athlétisme

En plus d’avoir des haut-parleurs intégrés, les blocs de départ en athlétisme sont également améliorés avec des capteurs intégrés qui

mesurer la pression de l’athlète contre le repose-pied 4000 fois par seconde. Le système de détection envoie instantanément les mesures de force à un ordinateur sur site, afin que le démarreur puisse vérifier visuellement les faux départs. Le règlement de World Athletics fixe le temps de réaction minimum à 100 millisecondes (un dixième de seconde). Toute réaction qui se produit en dessous de cette limite est considérée comme prématurée et place le coureur dans une situation de faux départ.

Scan’O’Vision MYRIA

Le Scan’O’Vision MYRIA est l’appareil photo le plus avancé de l’histoire d’OMEGA. Situé sur les lignes d’arrivée des sprints, haies et autres, il est capable d’enregistrer jusqu’à 10 000 images numériques par seconde et produire une photo composite qui permet aux juges de déterminer les classements officiels et les temps pour chaque test. Les images de la caméra photofinish sont déjà un spectacle célèbre aux Jeux Olympiques et montrent à quel point certaines courses peuvent être amusantes.

Technologie des cellules photoélectriques

Vous vous souvenez du ruban traditionnel qui s’étend sur la ligne d’arrivée des courses ? Depuis 1948, elle a été remplacée par la technologie des cellules photoélectriques, qui émet à la place des faisceaux de lumière. Dès que l’athlète vainqueur franchit ces poutres, son temps de victoire est enregistré.

immédiatement. OMEGA utilise désormais quatre cellules photoélectriques sur la ligne d’arrivée, toutes intégrées dans une seule unité, permettant détecter plus de silhouettes corporelles. Bien que cela fournisse à OMEGA une heure d’arrivée immédiate, l’heure officielle est toujours prise à partir de l’appareil photo de finition.

Minuterie quantique

Les minuteries mécaniques appartiennent au passé. Aujourd’hui, OMEGA compte les secondes sur son Quantum Timer, avec une résolution améliorée d’un millionième de seconde. Alimentée par un composant à microcristal intégré au chronomètre, la résolution est cent fois supérieure à celle des appareils précédents et, avec une variation maximale d’une seconde toutes les dix millions de secondes, elle est cinq fois plus précise.

Marqueurs haute résolution

Les marqueurs OMEGA haute résolution affichent non seulement du texte et

des informations en direct, mais aussi des animations, des photographies d’athlètes et des représentations visuelles. Grâce aux effets plus avancés, les noms des gagnants, les résultats et le drapeau de leur pays sont affichés bien en vue, augmentant le drame, l’excitation et l’excitation de chaque événement.

Nouvelle technologie OMEGA pour Tokyo 2020

Avec l’arrivée de Tokyo 2020, le chronométrage est au bord d’une révolution sans précédent. Très bientôt, le sport prendra une nouvelle dimension, avec des performances sportives qui seront mesurées et présentées comme jamais auparavant.

Avec son héritage et son expertise reconnus dans le sport, l’évolution d’OMEGA en matière de chronométrage se poursuivra au Japon avec de nouvelles technologies de positionnement et de détection de mouvement qui redéfiniront notre compréhension du sport.

Dès le début des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, OMEGA sera en mesure de raconter l’histoire complète de chaque événement au fur et à mesure qu’il se déroule. Grâce à l’utilisation de systèmes de détection de mouvement et de positionnement, un large éventail de données sera collecté en temps réel, permettant à chacun de comprendre

totalement comment chaque test a été gagné.

Ces informations relatives à la concurrence auront de nombreux avantages. Tout d’abord, montrez exactement comment un athlète a réalisé son temps et son résultat final. C’est idéal pour que les athlètes et les entraîneurs sachent où ils ont gagné ou perdu des opportunités. Il sera également bénéfique pour les téléspectateurs

dans les stades et à domicile, car cela leur permet de mieux comprendre le sport qu’ils regardent. De plus, l’information donnera aux commentateurs et aux analystes beaucoup plus de contenu pour leur narration d’une victoire.