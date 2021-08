Athlétisme | Jeux Olympiques : l’athlétisme italien prend d’assaut le stade olympique de Tokyo

Quand le stade olympique est sur le point de sombrer dans le noirhé tout le hangar est en train de se démonter, le quatuor italien s’occupe toujours du dernier des téléviseurs. D’un centième d’avance sur la Grande-Bretagne (37,50 par 37,51), grâce à un fabuleux relais final de Filippo Tortu, le numéro 2 italien, les Milanais, Lorenzo Patta, Marcel Jacobs et Eseosa Desalu, de Cassalmagore et de parents nigérians, ont donné le cinquième médaille d’or de ces Jeux à l’athlétisme italien.

“C’est irremplaçable” disent en chœur deux journalistes italiensdont les attentes sont dépassées. L’Italie compte ses médailles pour les victoires, les deux marches de 20 km (Stano et Palmisano), le sauteur en hauteur Marco Tamberi et Jacobs et sa bande avec l’or au 100 et le relais. Le Canada (37,70) avec De Grasse en tête atteint le bronze et la Jamaïque confirme son déclin avec la cinquième place.

L’agitation atteint les tribunes. Il n’y a pas de public, mais 15 Italiens, une partie de la délégation de ce sport venu – il n’est pas permis d’assister à une autre spécialité – sont capables de monter une révolution s’ils sont encouragés. Le mégaphone perce les Gipsy Kings, et le “cantare, volare, oooooh” sonne a cappella.

L’Italie n’avait jamais obtenu cette poignée d’or en athlétisme aux Jeux. Ils sont même avec les États-Unis et devant la Pologne et la Jamaïque. Et c’est un pays qui a eu de grands champions comme le coureur de fond Alberto Cova, le marcheur Damilano et, surtout, le sprinteur Pietro Mennea. Mais ils n’ont jamais dirigé une si bonne génération. Depuis leurs débuts à Paris 1900, ils avaient remporté 14 titres olympiques. À Tokyo, ils ont ajouté 40 pour cent de plus. Le tout avec des techniciens locaux. Un cas à prendre en compte. L’athlétisme propulse l’Italie au tableau des médailles, ils sont déjà au dessus de l’Italie. Le premier pays puni par le Covid sourit désormais durement plus que quiconque.