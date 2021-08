Athlétisme | Jeux olympiques : le biélorusse Tsimanouskaya dit qu’un suicide a été suggéré

Mis à jour le 08/06/2021 – 14:32

Le sprinteur biélorusse Krystsina Tsimanouskaya, qui est devenu un symbole de la dissidence démocratique dans son pays, déclare dans une interview qu’un médecin biélorusse de la délégation olympique lui a dit que “Les personnes dans votre situation pourraient se suicider”.

Tsimanouskaya, qui se dit toujours choqué par ce qui s’est passé ces derniers jours, déclare dans une interview publiée ce vendredi dans le Journal polonais Gazeta Wyborcza, entre autres, que « enfin » a « pu dormir » et qu’il avait été « incapable de dormir un œil » pendant des jours, après la tension accumulée par son exil précipité en Pologne.

Parmi les circonstances que l’athlète explique l’ont amené à prendre sa décision, rappelle comment un psychologue qui faisait partie de la délégation biélorusse l’a approchée “pour me faire pression et me faire peur, en disant que j’avais des problèmes mentaux, que je souffrais d’un état maniaque et que les gens dans ma situation pensent normalement à se suicider”.

“En même temps”, explique le jeune homme de 24 ans, “une campagne télévisée était menée dans mon pays contre moi”. Le même jour, le courtier décide de réclamer la protection de la police japonaise, La télévision d’État biélorusse a qualifié son état d'”émotionnellement et psychologiquement instable”, et il se trouve que, il y a quelques jours, Le militant biélorusse Vitali Shishov a été retrouvé pendu dans un parc de Kiev dans des circonstances étranges.

Sur ce qui l’a poussé à choisir la Pologne comme destination finale de son exil, Tsimanouskaya affirme que, bien qu’« il y ait été de nombreuses fois en tant que touriste, Je n’ai jamais pensé que je finirais par émigrer ici”. “J’avais des projets complètement différents pour mon avenir, de retour de Tokyo, mon mari et moi allions rendre visite à nos parents, partir en vacances, reprendre notre nouveau projet dans l’industrie du fitness, nous inscrire à des cours et ateliers de sport professionnel… Je suis toujours choqué et je ne comprends pas tout à fait ce qui se passe “, conclut.

Alors qu’il réfléchissait à sa réaction à la demande de son gouvernement de retourner à Minsk, Tsimanouskaya a réussi à communiquer avec sa famille en Biélorussie, ce qui a été décisif pour opter pour l’exil. “J’ai appris de mes parents que la télévision d’État me présentait comme une personne dérangée, malade mentale et menaçant toute l’équipe; Alors mes parents m’ont dit que si je retourne en Biélorussie, j’aurai des ennuis, peut-être (ils m’enverront) une prison ou un hôpital psychiatrique », a-t-il déclaré.

Pour l’athlète, dont la seule ambition était de développer sa carrière sportive, il était difficile de prendre la décision de ne pas retourner dans son pays, car elle était consciente que ce geste aurait des implications politiques et politiques. Je n’ai jamais pensé “qu’un jour je devrais aller voir un policier japonais à l’aéroport et lui apprendre, avec l’aide du traducteur en ligne sur mon téléphone, la phrase avec la phrase : au secours, ils essaient de me prendre de force , je suis en danger”.