Athlétisme | Jeux Olympiques : le CIO suspend son enquête sur la manifestation de Saunders après la mort de sa mère

Le Comité international olympique (CIO) a suspendu une enquête sur la protestation que la lanceuse de poids américaine Raven Saunders a faite sur le podium après la mort de sa mère.

Le CIO avait révélé qu’il était étudier le geste de Saunders, qui a levé les bras et formé un “x” après avoir récupéré sa médaille d’argent au stade olympique, un geste en faveur de « tous les peuples opprimés ». Le CIO interdit ce type de manifestation sur le podium, mais pas à d’autres moments pendant ces Jeux.

Le porte-parole du CIO, Mark Adams, a déclaré que le processus avait été “suspendu pour le moment”. Et le Comité olympique et paralympique des États-Unis a déjà annoncé qu’il ne sanctionnerait pas Saunders pour cette démonstration, qui contrevient à la règle 50 du CIO.

L’athlète a qualifié sa mère d'”ange gardien numéro un” dans son message. “J’ai quitté les réseaux sociaux pendant un certain temps pour prendre soin de ma santé mentale et de ma famille. Ma mère était une femme formidable et elle vivra en moi pour toujours. Mon ange gardien numéro un”, a-t-il écrit. Le Comité international olympique (CIO) a reçu la nouvelle “avec regret” et a souligné que “l’athlète est soigné et soigné et va rentrer chez lui”.