Athlétisme | Jeux Olympiques : le “gadget” de Marcel Jacobs qui a amélioré ses performances : l’as a remporté l’or au 100 m

L’athlète italien Marcel Jacob surpris le monde en devenant l’homme le plus rapide du monde et le successeur de Boulon Usain en remportant la médaille d’or de la finale du 100 mètres au Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après avoir réussi l’exploit, les réseaux sociaux ont commencé à rendre sa viralité méthode de travail spectaculaire qui lui a permis d’améliorer ses performances: une capote tractée par une voiture pour éviter le vent.

L’équipe italienne d’athlétisme a construit pour son coureur une cloche qui a produit une sorte de sillage qui lui a permis d’atteindre ses plus hauts sommets de vitesse dans vos entraînements. L’engin a été remorqué par une voiture et Jacobs a profité de la structure pour courir à l’intérieur. De plus, à l’intérieur de la cloche, ils avaient stratégiquement placé plusieurs caméras pour surveiller tous les mouvements de l’athlète.