Athlétisme | Jeux Olympiques : le Kenyan Kipyegon ruine le trèfle de Siffa Hassan à 1 500

Mis à jour 06/08/2021 – 16:22

Les JO de Tokyo n’auront pas de référence à Paavo Nurmi, le Finlandais dont les médecins ont interdit un triplet que personne n’a réalisé dans l’histoire de l’Olympisme, celui de 1 500-5 000 et 10 000. Il est accessible de le faire à grande vitesse comme l’a fait la Jamaïcaine Elaine Thompson, battant le record national (41,02) en 4×100, aux côtés de Fraser-Pryce, Jackson et Williams pour reléguer les États-Unis (41,45), mais c’est un défi en qui a mentionné la bande. Même pour la Néerlandaise Siffa Hassan, qui n’égale plus la femme la plus rapide du monde au tableau des médailles.

Aujourd’hui, lancez les 10 000 avec le groupe préféré, mais aussi avec la marque d’être un athlète battable. Cela a été fait par la Kenyane Faith Kiipyegon, qui a défendu son titre de Ro d’une main de fer. Vous pouvez dire à vos petits-enfants que vous avez remporté ces deux médailles d’or contre les meilleurs athlètes du moment. Au Brésil, Dibaba a été utilisé; à Tokyo, Hassan. Et avec un record olympique (3 : 53,11).

Hassan a fait cette marque. C’est elle qui a accéléré la course en cherchant à lâcher tous les autres. Derrière, l’Espagnole Marta Prez, 28 ans, qui à chaque tour a fait une marque personnelle jusqu’à devenir la deuxième Espagnole de tous les temps (4:00.12, huit centièmes plus vite que Nuria Fernndez), a essayé d’être la meilleure du deuxième voiture. Il s’est finalement rendu compte qu’il se déplace bien dans la cour mondiale. “C’est la première fois que je me sens partie prenante. J’ai vu Nuria et Natalia et j’ai dit qu’elles étaient deux super-femmes”.

Sans diplôme pour 7 centimes

Les Néerlandais n’ont pas récupéré le Kenyan, que vous le dépassez comme un express en l’absence de 300 mètres. Et derrière, accrochée, se trouvait l’écossaise Laura Muir, qui a terminé en 3 :54,50 et ralentit la grande Kelly Holmes. Hassan (3 : 55,86) s’est appliqué à terminer en bronze. Marta Prez a terminé neuvième.

“Je suis resté à rien à moins de quatre et sans diplôme pour sept centimes, joooo “, se lamenta le docteur de Soria.” J’ai un peu crevé. Mais je ne vais pas me plaindre. Je suis contente. Le diplôme est ce qui me dérange le plus. Le neuvième… j’ai dû courir à mort et avec 4,00 je n’ai pas pu y parvenir”.