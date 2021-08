Athlétisme | Jeux Olympiques : le lanceur de poids géorgien Abramyan suspendu pour dopage

in

Le lanceur de poids géorgien Benik Abramyan a été testé positif aux substances anabolisantes lors d’un test hors compétition effectué le 31 juillet à Tokyo et a été provisoirement suspendu, a rapporté l’Agence internationale de test (ITA).

L’analyse de l’échantillon a révélé la présence de déhydrochlorométhyl testostérone et de méthandiénone, appartenant au groupe des anabolisants androgènes, ainsi que le tamoxifène, enregistré dans le modulateur hormonal et métabolique. Le contrôle a été effectué par l’ITA et l’échantillon a été analysé dans le laboratoire accrédité de Tokyo.

Abramyan, qui allait participer cet après-midi à l’épreuve de qualification des poids, il ne pourra pas le faire car il a été suspendu provisoirement, conformément au Code mondial antidopage et aux règlements du CIO.

Le lanceur a le droit de demander l’analyse de l’échantillon B et de faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)