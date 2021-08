Athlétisme | Jeux Olympiques : le « show » de Diniz dans la marche des 50 : mener, s’arrêter aux toilettes, éclater et abandonner

Thomas Voeckler, Nick Kyrgios… Plusieurs athlètes sont chargés de concourir et de posséder le spectacle. Parmi eux se trouve Yohann Diniz, un nom qui ravit le spectateur et qui dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2020Il a de nouveau été le protagoniste de son épreuve, la marche de 50 kilomètres.

Pour le champion du monde de 50 mars à Londres 2017 et record du monde lui a offert une dernière chance plus que possible dans quelques Jeux olympiques pour la disparition de l’épreuve au programme olympique. Je n’ai donc pas déçu. Dès le début, puis Luo il a lancé la course et dès le deuxième kilomètre a commencé à être poursuivi par le Français.

Peu de temps après, le marcheur de Épernay plomb, mais star dans une image qui rappelle un très similaire à Ro 2016. Marchant le premier, il inaugurera la salle de bain test avec des problèmes intestinaux apparents. Il reviendra deuxième, mais il donnera l’image d’être désorienté. Ensuite, il se tenait dans une courbe pour discuter de la situation avec ses rivaux.

Sans franchir un grand nombre de kilomètres, les ravitaillements ont commencé à se produire, et Diniz il allait avoir du mal. Il n’a pas pu en ramasser et a décidé d’arrêter. J’ai perdu de nombreuses positions en le prenant dans une image digne d’un pique-nique et je suis immédiatement monté, à nouveau, dans le groupe de tête.

Plus de problèmes et d’abandon

Malgré son retour dans le groupe de tête, la course de Yohann Diniz il sera certainement tordu. Il ira à nouveau aux toilettes et à chaque rafraîchissement il subira l’indicible. Soit il décide d’arrêter, soit il le ramasse mal et discute avec ses rivaux… C’est-à-dire qu’à tout moment il semblerait que la tâche de contacter n’était pas compliquée, jusqu’à ce que sa carrière commence à baisser de niveau.

Il ne reprendra à aucun moment le rythme des premiers kilomètres. Il n’avait pas le rythme des premières mesures de l’épreuve et le physicien ne semblait pas le respecter. A chaque ravitaillement ils s’arrêtent même discuter avec ses entraîneurs pour rester totalement hors du crochet de la tête.

Avec son septième arrêt, le dénouement viendra. La photo était celle du Français assis sur le trottoir. Hors course. Abandon, mais après avoir “volé la vedette” sans aucun doute. Yohann Diniz, l’un de ces athlètes indescriptibles à la fois dans et hors de la course.