Mo Katir il est resté seul jeudi après-midi dans l’appartement de la Villa. Avec Dani Arce, le partenaire blague, Sebas Martos et Carlos Mayo de retour à la maison, avec Urea se battant dans le stade olympique toute la journée pour le diplôme de la deuxième session du décathlon, le jour le plus critique pour les athlètes, la veille d’un se terminer aussi important que les Jeux devient une attente fastidieuse.

Il a donc pris l’ipad, comme son manager l’avait recommandé. Moutarde Michel-Ange et a commencé à rechercher sur YouTube le Vidéos des finales historiques de l’épreuve du 5 000 mètres, celui qui courra dans la nuit japonaise (14h00 en Espagne) face à une poignée de milieux de terrain commandés par Cheruiyot et Kiplimo, d’argent et de bronze sur 10 000, qu’ils ont fait carrière à la machette, leur seule chance.

Et comme l’algorithme du grand référentiel vidéo ordonne en fonction des vues, ce fut la victoire d’Hicham El Guerrouj à Athènes. Et il considérait cela comme un signe. Car l’athlète de 23 ans de Mula a entendu des milliers de fois de son grand-père Mailud, un agriculteur près de Larache, à quel point il était bon. Comment le Maroc a été paralysé par ses races. Et Katir, modeste, sait qu’il est loin d’être le recordman du monde de 1 500, mais il veut gagner une médaille “pour la dédier à l’Espagne”.

Mo, comme on l’appelle désormais pour la grandeur passée du Britannique Mo Farah sur ce parcours, sait que la course sera vertigineuse. “Je l’espère, mais si ça sort lentement, alors rien ne se passe non plus. Je peux courir à 12,50 ou plus. La vérité est que ces semaines à la maison avant de venir et ces jours à Tokyo ont été très bons pour moi, je suis plus belle que jamais”.