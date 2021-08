Athlétisme | Jeux olympiques : les États-Unis, proches de ne pas gagner une course masculine à tous les Jeux

Mis à jour 05/08/2021 – 07:42

Les États-Unis ont consommé la bosse dans toutes les courses masculines. Si vous ne remédiez pas au 400 jeudi ou au 4×400, et que vous l’avez compliqué, le pouvoir de clôturer les Jeux de Tokyo sans une médaille d’or en piste pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques.

Ruine par étapes du 4×100 hommes. Ils étaient sixièmes (38,10), dépassés même par le Ghana, avec une formation qui comprenait Trayvon Bromell, l’homme le plus rapide de 2021 ; Fred Kerley et Ronie Baker, qui avaient couru la finale du 100 dimanche, et Cravon Gillespie. La libération du témoin a été un désastre dans le deuxième versement de Kerley à Baker, qui s’est presque immobilisé et a prolongé la séquence de torture américaine avec le relais court. “Ils n’ont rien fait de bien, tout a été un désastre. Cela ne sera même pas fait par les étudiants universitaires. Il n’y a eu aucun leadership”, a déclaré Carl Lewis, qui est sur le commentateur NBC.

Après avoir remporté 15 des 18 médailles d’or en jeu au XXe siècle, ils ne sont pas montés sur la plus haute marche du podium depuis les Jeux de Sydney. La Jamaïque s’impose comme la favorite en réalisant le meilleur temps (37,82), devant la Chine (37,92) et le Canada (37,92).