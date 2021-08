Athlétisme | Jeux Olympiques : Les héros de l’athlétisme italien : “Avec ce que nous avons réalisé, il n’y a pas de Cristiano ou de Lukaku qui compte”

Le L’athlétisme italien est entré dans l’histoire à ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La dernière, la victoire en 4×100 hommes est la cinquième médaille d’or de ce sport, la même que les États-Unis. Un jalon qui place le pays transalpin au sommet.

Maintenant, quelques heures après ce qui s’est passé, les protagonistes de cette dernière épreuve, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta et Fausto Desalu, ont assisté les médias, déjà avec une fréquence cardiaque basse, analysant le succès italien sur le tartan lors de ces Jeux Olympiques.

Le vainqueur du 100 mètres et successeur d’Usain Bolt, marcell jacobs, a mis à travers les nuages ​​ce qui a été réalisé par lui – qui repart avec deux métaux – et ses compagnons. “Au moment où nous sommes entrés en piste, pour la finale, nous savions que nous pouvions faire quelque chose de grand et nous l’avons fait. De Grasse? Avec un sourire, le Canadien a voulu nous dire: ‘Merde, encore des Italiens.’ Tous les rivaux nous ont félicités parce que nous avons fait quelque chose d’incroyable “Jacobs a déclaré aux médias.

Dans cette course de relais, le dernier était Philippe Tortu, qui voulait aussi exprimer l’émotion de terminer la course et de matérialiser le triomphe qui valait un or : “ C’est le meilleur et le pire. Vous portez un stress encore plus grand que celui de la race individuelle. Amener le relais à la ligne d’arrivée était fantastique et juste après. Lorenzo (Patta, ndlr) m’a dit qu’on avait gagné. Pour moi, les Jeux sont tout : j’ai commencé à courir pour ça. Une demi-heure avant la course, je me suis dit que ce serait la course de ma vie, et que je ne pouvais pas ‘Ne partez pas sans or’. À la fin, c’étaient des larmes de joie. Allez dans un parc pendant un mois. C’est un miracle que nous ayons réussi à faire tout cela, et un miracle ne s’explique pas.”

L’importance de l’athlétisme dans les médias

Fausto Desalu Il en a profité pour revendiquer une place privilégiée pour l’athlétisme italien dans les médias après ce qui a été réalisé au Japon avec une réflexion qui reçoit de nombreux éloges. “Avec la médaille d’or du relais 4×100 italien aux Jeux Olympiques, il n’y a pas de Lukaku ou de Ronaldo qui comptent. Que nous soyons à la une dépend de vous, les journalistes”, suite

Enfin, il a appelé tous les parents en Italie à inscrire leurs fils et filles à l’athlétisme en cas de doute : “J’espère qu’à partir de septembre les parents emmèneront leurs enfants à l’athlétismeC’est un terrain d’entraînement à la vie qui apprend à ne jamais baisser les bras, même lorsqu’il y a de grandes difficultés, comme le montre mon expérience.”