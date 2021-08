Athlétisme | Jeux Olympiques : Les raisons pour lesquelles Barshim et Tamberi ont décidé de se partager l’or olympique

ils imaginent Pogacar étant l’encadrement de Roglic? Cela peut sembler impossible, mais l’athlétisme a connu une situation similaire ces dernières années. La différence est dans ce cas les deux protagonistes ont été victorieux. Tous deux ont enregistré la même note et les deux protagonistes de cette histoire sont montés sur la plus haute marche du podium.

Et c’est que le stade olympique de Tokyo J’ai vécu un moment historique ce vendredi. Après 113 ans, une médaille d’or a été partagée dans une discipline olympique. C’était donc au saut en hauteur. Qatar Barhim et italien Tamberi Ils ont décidé de mettre un terme à la compétition après avoir tous deux atteint une marque de 2,37 mètres.

Après qu’aucun des deux athlètes n’ait subi un saut nul et avec un record proche de leurs notes personnelles, les deux ont décidé de mettre fin au concours après avoir parlé avec le juge de la compétition. Ils partageront ainsi un or qui symbolise tout ce qu’ils ont vécu ensemble ces dernières années.

Ni Barshim, ni Tamberi ont pu trop profiter de ce dernier cycle olympique. Les blessures ont touché les deux athlètes et les doutes de la part des deux ont été plus grands que la joie.

Mais toutes les pénalités semblent avoir disparu avec le résultat d’une compétition qui reste pour l’histoire. Deux rivaux directs, deux vainqueurs nés, deux athlètes et deux amis mettant en pratique ce que devrait être l’esprit olympique et donnant au monde une leçon de valeurs.

Et tout a commencé peu de temps avant la Jeux de Ro 2016. Le sauteur italien a réalisé son record personnel, 2,39 mètres, et a vécu le meilleur moment de sa carrière. Il semblait être choisi pour prendre l’or de Brésil quand le destin lui avait préparé un autre chemin. Dans Mnaco il s’est cassé la cheville et tout ce qui a réussi est devenu flou.

Accompagnement entre les blessures

Un plâtre est devenu l’élément indissociable de Tamberi comme une occasion imbattable de rentrer dans l’histoire de l’athlétisme s’est échappée. Les moments pour le transalpin ont été plus que compliqués, il est revenu sauter quelque temps plus tard dans Paris et n’a pas pu franchir le premier saut. Alors que le sauteur lui-même tournait la tête vers son avenir, c’était Barshim celui qui a aidé son plus grand rival. “Vous devez prendre votre temps, réduire vos attentes et travailler pour vous-même, pas pour les attentes des autres”, a-t-il déclaré à son partenaire lors de l’un des entretiens.

Donc c’était ça, Tamberi a commencé à prêter plus d’attention au qatara qu’à l’opinion publique, il s’est concentré sur être bien avec lui-même et quatre jours plus tard, il a atteint une note de 2,28 en Budapest. Son tour était plus proche.

Mais si le champion olympique italien n’a pas eu quelques années faciles, Barshim Il n’a pas non plus apprécié le meilleur côté du sport ces derniers mois. Après avoir obtenu l’argent Londres et en Rio de Janeiro l’or de Tokyo, mais la vie allait l’obliger à faire un détour vers une nouvelle médaille. Une déchirure des ligaments de la cheville l’a poussé à interrompre sa préparation pour l’épreuve olympique au Japon.

La rivalité entre les deux meilleurs sauteurs du moment a alterné avec une grande amitié. Les deux ont partagé directement dans Instagram pendant le confinement provoqué par la pandémie et en eux ils sont venus commenter la possibilité de monter les deux sur la plus haute marche du podium. Enfin dit et fait. Deux médailles olympiques pour deux olympiens avec des majuscules.