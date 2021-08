Athlétisme | Jeux Olympiques : L’incroyable histoire du volontaire japonais, un taxi, 10 000 yens et l’or de Parchemin dans les 110 haies

in

L’une des grandes surprises des Jeux en termes d’athlétisme a été la défaite de l’Américain Grant Holloway aux mains du jamaïcain Parchemin Hansle en finale du 110 haies. Un or qui était tout près de ne même pas pouvoir disputer le coureur de haies caribéen s’il n’avait pas croisé un bon samaritain…

L’histoire a été révélée par Parchment lui-même dans une vidéo qu’il a postée sur son compte Instagram dans lequel il raconta ses aventures le 3 août, demi-finales du 110 haies. Le fait est que le Jamaïcain, qui se concentrait et écoutait de la musique, Il s’est trompé de bus et n’a pas pris celui qui devait l’emmener au stade olympique de Tokyo.

Pendant le voyage, il s’est rendu compte de son erreur et s’est retrouvé dans une installation où devait se jouer une compétition aquatique – pour la journée, de la natation artistique ou une partie de water-polo.

“Ils m’ont dit que je devais retourner au village olympique puis prendre un autre bus pour le stade. Et si j’avais fait ça, je ne serais pas arrivé à temps même pas pour m’échauffer”, assure Parchment, qui plus tard J’ai essayé de me rendre au stade dans l’une des voitures associées aux Jeux Olympiques, mais ils lui ont dit qu’il aurait dû réserver le véhicule à l’avance.

« J’ai vu une volontaire et lui ai demandé de l’aide. Bien sûr, elle ne pouvait pas faire grand-chose mais elle m’a donné de l’argent pour prendre l’un des taxis associés aux Jeux. C’est ainsi que j’ai pu me rendre sur la piste d’échauffement en suffisamment de temps pour concourir et c’était tout simplement incroyable.” révèle Parchemin.

Le volontaire, une star en Jamaïque

La vidéo se termine par le salut jamaïcain Tijana Stojkovic, qui s’appelle le volontaire, lui demandant s’il se souvient de lui puis lui montrant la médaille d’or qu’il a pu gagner grâce à l’aide qu’elle lui a apportée.

“Je suis revenu te rembourser et te montrer quelque chose. Tu étais essentiel pour moi pour atteindre la finale ce jour-là», raconte-t-il à Stojkovic surpris. En plus de rendre les 10.000 yens (77 euros), Parchemin a donné au volontaire un maillot de l’équipe d’athlétisme jamaïcaine.

Le nouveau champion olympique du 110 haies a invité Stojkovic à se rendre en Jamaïque. La bénévole est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux et des milliers de Jamaïcains lui ont envoyé des messages d’appréciation pour avoir aidé son compatriote.