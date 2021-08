Athlétisme | Jeux Olympiques : l’Italie bouleversée par les soupçons de dopage de Marcell Jacobs

in

Giovanni malag, Président du Comité National Olympique Italien (CONI), a reconnu ce mardi qu’il se sent « beaucoup de dégoût » et d’inconfort en raison de soupçons de dopage montré par certains médias internationaux sur l’italien marcell jacobs, vainqueur de l’or au 100 mètres d’athlétisme à Tokyo 2020.

“Les considérations de certains de vos collègues cause beaucoup de dégoût et me met également mal à l’aise à de nombreux points de vue. J’ai l’impression que quelqu’un montre qu’il ne sait pas accepter la défaite”, a-t-il déclaré. Malaga, accompagnant la délégation dans Tokyo, dans des déclarations aux médias italiens.

“L’entraîneur de Marcell, Paolo Camossi, a bien répondu. Nous parlons d’athlètes soumis à des contrôles antidopage quotidiens et, Quand ils battent un record, tout est multiplié par deux. Le nombre de contrôles est ahurissant. Pour cette raison, je défends fermement Marcell“, fossé.

Malaga commenté ainsi un Article publié par le journal américain ‘Washington Post’ dans laquelle il exprimait ses doutes sur la croissance verticale vécue par Jacobs, qui a triomphé au 100 mètres en 9,80 secondes, après avoir brisé le mur des 10 secondes pour la première fois en mai dernier.

Le journal estime que l’énorme croissance de Jacobs, Quoi “ne mérite pas d’être accusé”, ouvre “quelques doutes” et rappelez-vous comment dans le passé il y a eu plusieurs cas de dopage dans le monde de l’athlétisme.

Le journal américain a également été rejoint par le journal britannique “The Times”, qui partage des soupçons sur les réalisations de Jacobs>, le premier italien de l’histoire capable de s’imposer sur le 100 mètres d’athlétisme dans environ Jeux olympiques.

Quarante et un ans après le titre olympique du 200 mètres remporté par Pietro Mennea à Moscou 1980, un autre sprinteur italien, Jacobs, a été proclamé champion olympique, maintenant en 100 mètres, avec une note de 9,80 qui fait de lui le successeur du légendaire jamaïcain Usain Bolt.

L’Américain Fred Kerlei (9.84) et le Canadien André de Grasse (9,89) complète le podium devant le Sud-Africain Akani Simbine (9.93), l’Américain Boulanger Ronnie (9.95), chinois Votre Bingtian (9.98) et le Nigérian Enoch Adegoke, qui n’a pas pris fin.

L’exploit de Jacobs était considéré en Italie comme le moment le plus élevé de l’histoire sportive du pays, qui traditionnellement Elle souffrait beaucoup pour réussir en athlétisme, en particulier dans les épreuves de vitesse.

D’un père américain et d’une mère italienne, Jacobs je suis né à Texas, mais il a vécu la plus grande partie de sa vie dans Italie, premier arrivé Desenzano sul Garda et puis dans Rome , où il s’entraîne actuellement.