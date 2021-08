Athlétisme | Jeux Olympiques : l’Italien Jacobs bat le record d’Europe du 100 mètres

in

L’Italien Marcell Jacobs a battu le record d’Europe dans la troisième demi-finale du 100 mètres des Jeux Olympiques en franchissant la ligne d’arrivée en troisième position en 9.84. Né d’un père américain et d’une mère italienne, ayant vécu quelques années à El Paso (Texas), Jacobs a dépassé de deux centièmes la marque partagée par le Portugais Francis Obikwelu, établi en 2004, et le Français Jimmy Vicaut, éliminé dans cette tour.

Jacobs court à 14h50, heure de la péninsule espagnole Aux côtés du chinois Su, qui avec 9,83 a remporté la série de la transalpine, a battu le record d’Asie et établi le meilleur temps, l’américain Baker (9,83), le sud-africain Simbine (9,90), l’américain Kerley (9,96), le britannique Hughes (9,98 ), le Canadien De Grasse (9,98) et le surprenant Kenyan Omurwa (10,00), qui a battu le record national et est devenu le premier athlète de son pays à disputer une finale de 100 dans un championnat majeur.

Le leader du classement de l’année, l’Américain Trayvon Bromell, qui avait couru à 9,77 en juin dernier, a raté la finale par trois millièmes. Bromell avait déjà émis de mauvais sentiments dans les séries éliminatoires qu’il battait à plusieurs reprises.