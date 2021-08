Athlétisme | Jeux Olympiques : lvaro Martn : “C’est une médaille de chocolat très amère”

“C’est la médaille du chocolat, mais du chocolat très amer”, lvaro Martn a entonné dans des déclarations aux attachés de presse de la Fédération espagnole. “L’idée était d’obtenir une médaille et en un instant jusqu’à deux. Les derniers kilomètres il y a eu une attaque très forte dans laquelle les deux Japonais et l’Italien sont partis, et j’ai fait de mon mieux pour gratter quelque chose, mais ils ont Bravo pour les trois premiers, surtout pour Stano, l’italien et nous nous sommes retrouvés avec la colère dans l’équipe elle-même car dans la marche on sait qu’un diplôme c’est très bien, mais à côté du rêve d’une médaille ou deux… Nous devons voir où nous pouvons nous améliorer. »

Diego Garca a pointé, alors qu’à la fin de l’épreuve, sa tristesse “pour la perte de ne pas avoir obtenu la médaille après l’avoir eu si près. C’était une course très difficile, dans des conditions que nous avions soigneusement préparées, mais mieux préparées que les Japonais nous ne pouvions pas être. Le point positif est que le deux fois avant de concourir, cela avait été un désastre et nous avons été proches des médailles. “