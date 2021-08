Athlétisme | Jeux olympiques : lvaro Martn frôle le bronze dans la marche des 20 km

Mis à jour le 08/05/2021 – 11:07

A Sapporo, un lieu que la mémoire n’oublie pas, lvaro Martn, un autre nom de famille véritablement espagnol, était proche d’une autre médaille olympique comme Fernndez en 72. Il est resté dans le dernier échelon, quatrième, d’une course de 20 km dans des conditions difficiles de température et, surtout, d’humidité. au-dessus de 80 pour cent-, auquel les Espagnols sont arrivés bien préparés. C’était une performance très compétente. La médaille manquait, comme d’Athènes.

Les carabiniers Massimo Stano ont gagné (1: 21.05), Italien comme Damilani à Moscou et Brugnetti en 2004, supplantant les deux locaux, le Japonais Koki Ikeda, à 9 secondes ; et Tosikhazu Yamanishi à 23 ans, le champion du monde du sauna de Doha en 2019. lvaro Martn (1 : 21,46) a terminé quatrième, à 18 secondes du bronze. Diego Garca, sixième (1 : 21,57).

Le circuit de 1 km, tel qu’il est devenu à la mode Au cours de la dernière décennie, il était au centre de Sapporo à côté de la tour JR, la grande monstruosité architecturale de Sapporo (173 m). Les marcheurs, dans une bulle hermétique – les quinquagénaires n’avaient même pas le droit d’aller voir les quinquagénaires – ils ne l’ont rencontré qu’après avoir roulé à l’échauffement. C’était bien, pas la chaleur de Doha, comme le laisse entendre Diego Garca. « Ce n’est pas pareil, annonça-t-il. “Ils nous ont dit qu’il allait y avoir du soleil, des nuages, de la tempête… Ils obtiendront quelque chose de bien mais ce ne sera pas l’humidité de la Coupe du monde.”

L’attaque de Wang

Wang, un marcheur de 1,16:54, a lancé une attaque à partir du km4. Au début avec l’Indien Kumar, qui voulait des projecteurs. Les Chinois ont ouvert 12 secondes et les Japonais Yamanishi et Ikeda ont commencé à devenir nerveux. Du 4,12 initial par kilomètre, nous sommes passés à 4,01. Ils accélérèrent et la première réponse des Espagnols arriva. Avant on comprenait que la fin mettrait tout le monde à sa place, mais depuis que les Asiatiques ont rejoint l’élite mondiale, on sait qu’il faut y aller à la machette dès que les favoris bougent.

Les courageux lvaro Martn et Diego Garca les ont attrapés dans le 7 et ce sextuor, il y avait aussi l’italien Stano et le russe Mizinov, qui a reçu la disqualification subséquente, coupait Wang.Peu de temps après 10 ils l’avaient déjà.

Par derrière lié Zhang et l’or est devenu les Trois Nations: Chine, Japon et Espagne, avec Stano inégalé. C’était un titre à 5 kilomètres. Personne n’a bougé dans le premier. Pas dans la seconde. Il commençait à doser. Sur le chemin de la gare de Stano et les deux japonais ont lancé la première grande attaque. Ils ont pris 10 mètres. lvaro a répondu, mais pas assez. Les trois de tête sont allés à la limite entre les avertissements jaunes, ceux qui ne comptent pas. Il volait. A 3h48. L’écart était de 11 secondes.

Stano a tiré la deuxième volée à 2 km de l’arrivée. et est resté avec Ikeda. Le champion du monde Yamanishi a commencé à recevoir des avertissements. Et puis Ikeda. Les deux à la limite. Ils régularisent leur allure et ne font pas le harakiri. Miguel ngel Lpez a eu trente et unième (1 : 31,12)