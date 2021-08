Athlétisme | Jeux Olympiques : Marc Tur, nouveau porte-parole du mouvement LGTBI

Marc Tur, le marcheur espagnol qui a perdu la médaille de bronze Dans les 150 derniers mètres de la course olympique de 50 km, il a de nouveau proclamé vendredi son statut d'”ouvertement gay”, une revendication qui prend une autre dimension après son brillant rôle aux JO de Tokyo.

Le marcheur d’Ibiza, sorti des grands foyers médiatiques Jusqu’à son petit exploit à Sapporo, il s’était déjà démarqué par son soutien public au mouvement LGTBI, mais répondant à un tweet dans lequel il était souligné qu’il avait été le deuxième athlète olympique espagnol homosexuel. [masculino] En “sortant du placard” du jockey Enrique Sarasola, il a indiqué qu’il n’était pas “l’un des premiers olympiens homosexuels à le reconnaître, et je n’espère pas non plus être l’un des derniers en donnant plus de visibilité au groupe. Ils m’a aidé à rompre avec mes insécurités, mes peurs et m’a appris à me battre pour ce que je veux quoi qu’il arrive. »

La plus grande icône internationale dans ces Jeux Olympiques du collectif LGTBI C’est le tremplin britannique Tom Daley – or et bronze de la plate-forme de 10 mètres – qui a manifesté sa condition sexuelle depuis le podium et qui a été la voix des 184 athlètes olympiques ayant manifesté publiquement leur homosexualité, soit le triple de celles de ceux qui a participé aux Jeux Olympiques de Ro.

Première transsexuelle

Aussi pour la première fois un athlète transsexuel a participé, haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard. Entre tous, ils ont ajouté 32 médailles (11 d’or, 12 d’argent et 9 de bronze), bien que celles des sports d’équipe soient incluses individuellement. Les États-Unis, avec 36, étaient le pays le plus représenté et le football féminin, avec 40, le sport le plus nombreux. Dans la proportion par sexe, les femmes sont plus éloquentes : 9 sur 10 « visibles » sont des femmes.

Pendant les Jeux, il y a eu aussi des commentaires répréhensibles de deux chaînes de télévision russes, a rapporté la BBC, faisant référence à Hubbard et Daley en termes offensants tels que « perversion », « abomination » et « psychopathes ».