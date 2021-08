Athlétisme | Jeux Olympiques : Marta Prez donne la cloche et se qualifie pour la finale du 1500 mètres

D’abord vint Siffa Hassan, hollandais comme on dit maintenant, pour la star des Jeux Olympiques de Tokyo. Vient ensuite Muir, l’écossaise qui a eu un parcours fantastique. Puis le vétéran Hall, suivi de l’Ougandais Nanyondo, de Playas de Castelln, deux femmes de 3h59. Et enfin, Marta Prez, la Soriana qui laisse l’expédition espagnole sans voix.

Le mediofondista laisse la quatrième meilleure note nationale de tous les temps (4 : 01.69) et abaisse d’un peu plus de trois secondes le record avec lequel il avait réalisé la qualification pour Tokyo (4 : 04.76). Il était à la 29e place du classement de l’année et, par positions, comme les bons il accède à la finale olympique. de 1 500 mètres.

Diplômé en médecine, L’une de ces athlètes de la nouvelle génération qui ont combiné études et entraînement, Marta savait qu’elle avait couru vite, mais elle n’a pas été étonnée lorsqu’elle a franchi la ligne d’arrivée et a vu la marque. Linden Hall avait été le seul à donner le rythme tout au long de la course, Hassan terminant le dernier tour en 60,08. Il était le septième athlète espagnol à atteindre une finale à Tokyo, après Eusebio Cceres, Ana Peleteiro, Asier Martnez, Adrian Ben, Mo Katir et Javier Cienfuegos. Quelque chose est en train de changer.

“Je pense avoir fait deux très bonnes courses. Et pouvoir assister à une finale olympique est un privilège. Je savais que j’étais très en forme, mais après il faut le faire”, a-t-il commenté avec un immense sourire.