Athlétisme | Jeux Olympiques : Marta Prez entre en demi-finale du 1500

Espagne aura un représentant en demi-finale du 1500 m féminin Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Dans l’un de leurs tests fétichistes, la délégation Red Equal voit Marta Prez en tant que participant à la lutte pour la finale. La Soriana a réalisé une belle série, et après avoir marqué un 4: 04.76, elle a obtenu le deuxième meilleur temps du repêchage.

La série 1500 a attribué six places par élimination plus six fois. Marta Prez a réalisé une course parfaite et a réalisé son record personnel. C’était une série rapide, dominée par les Britanniques Muir, et a fait que malgré ne pas entrer par positions, les temps ont donné une joie à Espagne.

Eliminatoire du 1500.

De l’autre côté de la médaille se trouve Image de balise Esther Guerrero. La dominatrice de 1500 dans différentes rencontres et championnats nationaux a été bonne tout au long de sa série, mais une mauvaise finition l’a empêchée de passer. Il a marqué un 4:07.08, classé huitième, mais la vitesse des autres manches a empêché une joie de la part de l’athlète de Banyoles.

Les favoris se rencontrent

Dans la série du génie catalan Sifan Hassan. La championne du monde et candidate ferme à la reine de l’athlétisme féminin a tenu les pronostics, non sans faire peur. Une touche l’a presque renversée, mais elle a réussi à se réarmer et à faire respecter sa loi. Un triomphe qui est impressionnant, mais c’était peut-être une démonstration inutile compte tenu de la politique de réadmission que l’événement olympique porte.

Pour les demi-finales de jeudi, il y aura aussi d’autres favoris tels que Kipyegon. A côté d’eux une soriana, Marta Prez, que de chercher un succès dans la nomination des rendez-vous pour l’athlétisme mondial.