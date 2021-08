Athlétisme | Jeux Olympiques : Mechaal et Fontes, pour la finale du 1500 mètres aux Jeux

Mis à jour 05/08/2021 – 13:43

En gros, par positions, sans avoir besoin de minuteries, Adel Mechaal et Ignacio Fontes se sont qualifiés samedi pour la finale du 1500 mètres. La projection a été si difficile au stade olympique que le record olympique de Ngeny a chuté depuis sa médaille d’or à Sydney 2000 avec 3 : 32,07. Mechaal (3 : 32,19) devient l’Espagnol qui a couru le plus vite aux Jeux. Supérieur au Cacho de 1996.

“Aujourd’hui, les choses se sont bien passées”, déclare Ignacio Fontes, de Grenade, souriant largement alors qu’il monte les escaliers qui mènent aux boîtes de télévision. Être en finale samedi après avoir décroché le dernier des cinq tickets pour les places donnant accès à la série 1. Il s’est déroulé au rythme d’un rallye de série B, rapide comme une demi-finale l’exige, sans plus. Fontes termine en 3 : 34,49, courant avec une merveilleuse intelligence.

Il ne pouvait pas courir un mètre de moins. Je savais que Timothée Cheruiyot, le shérif du mile olympique, était la roue et comme s’il était le lièvre qui motive les lévriers dans un candrome il a suivi cette voie. Il n’a jamais perdu sa place, toujours dans le top cinq ; le Kenyan a fait le tamisage. Au final il laisse passer le Britannique Wightman pour remporter la série en 3 :33,48. “Donc, sans dépenser beaucoup”, réagit Fontes, savourant sa stratégie.

L’accélération vient dans la seconde, dans laquelle ils sont Jakob Ingebritsen et l’Australien McSweyn. Dans n’importe quelle race qu’est le Norvégien il y en a toujours. Par courtoisie, le premier tour est passé en 57.16 et le second tracé en 57:88, mais il ne s’arrête plus. Le Kenyan Kipsang bat le record olympique avec 3 : 31,65 et Ingebrigtsen (3 : 32,13) ​​est deuxième.

Mechaal le dédie à sa mère qui a vu la course dans un hôpital

Le dernier 700 est couru en 1h36. Jess Gmez, les cambrioleurs, ça éclate. Mechaal résiste non seulement au rythme intense mais effectue également une ligne droite barbare pour terminer avec la meilleure note de sa vie, abaissant celle qu’il avait de 1,72. Il est quatrième en reléguant McSweyn. Ses jambes lui brûlent alors qu’elle monte les escaliers, mais elle sourit. “C’était la procédure qui devait être accomplie. C’est fini. Maintenant, il faut profiter d’une finale olympique.” Il le dédie à sa mère qui, atteinte de leucémie, a vu la course à l’hôpital. “C’est la raison pour laquelle j’ai à peine concouru cette année, je n’en avais pas envie”, révèle-t-il.

L’objectif des deux est d’améliorer le septième depuis que David Bustos a réalisé à Rio de Janeiro. Et celui de Mechaal, plus tard, de se faire opérer de la bouche. Ses dents de sagesse sont coincées, ce qui affecte ses oreilles et provoque des vertiges, ainsi que des douleurs aux ischio-jambiers. “Nous l’avons découvert maintenant et je manquais de temps.”