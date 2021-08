Athlétisme | Jeux olympiques : Mo Katir marque un Bolt dans la série 5000

“Vous êtes très forts, félicitations”, dit l’Américain Paul Chelimo Mohamed Katir, l’Espagnol de Mula, qui domine la course et réalise le premier de ses objectifs, au 4 980 mètres de la deuxième manche du 5 000 hommes. « Je voulais être en finale. L’athlète d’origine kenyane entre dans le but avec sa main sur l’épaule droite du Murcien. Comme pour bénir l’arrivée d’un nouveau champion sur la piste. Bolt-style avec Lyles à Rio de Janeiro il y a cinq ans, mais après avoir couru 4 800 mètres de plus.

Katir, le recordman d’Espagne du 1 500, 3 000 et 5 000 mètres, a géré le groupe à volonté. Il a accéléré le rythme dans le dernier 1000, qui passe à 2,30, “car plusieurs rivaux – les Ougandais Cheruiyot et Kiplimo, principalement – viennent du 10 000 et je voulais qu’ils atteignent la finale un peu plus touchés”, explique-t-il plus tard.

Vêtu des chaussettes de Daniel Arce, l’un des quatre athlètes avec qui il partage une chambre dans le village, parce qu’il voulait lui dédier la course, a gagné avec 13:30.10. Une course lente, du genre que je ne pouvais pas lire avant. Plus endormi a été la série précédente. C’est pourquoi, quand il y a 9 hommes en tête avec un tour à faire, ils savent qu’ils seront tous en course vendredi. Mais Katir essaie de délivrer un coup d’autorité, pour voir à quel point elle a. A percevoir si l’humidité, celle qui laisse une démangeaison désagréable dans la gorge sèche, ne va pas diminuer.

“Je dors bien. Si je m’allonge jusqu’à la sieste ! Je mange bien, je m’entraîne bien… Et je pense que je suis encore mieux qu’il y a trois semaines -quand j’ai couru 3,28 pour battre le record de 1500 de Fermn Cacho-. Et Je profite d’Arce et je plaisante tous les jours. Je ne pense pas qu’il y ait deux personnes qui passent un meilleur moment à la Villa “, dit-il joyeusement.

Sa carrière a été impériale. Il minimise même la peur qui se produit lorsque Fikadu tombe au sol. “Je suis toujours attentif pendant la course, c’est pourquoi j’ai eu le temps de sortir sur la 2nd Street et de continuer.” Il sait qu’en finale il sera sous les 5 000, la seule chance qu’ont les Africains de remporter l’or. Mais il est préparé à tout. “L’or ? Ce sont des mots qui ne me viennent pas en tête en ce moment. Une médaille de bronze serait très bien.”

Martnez, sensationnel en 110 haies

L’autre Espagnol de l’après-midi, Asier Martnez sur le 110 haies, l’épreuve qui regrette l’absence d’Orlando Ortega, ils réalisent une excellente performance. Va avec la huitième meilleure note aux demi-finales (13,32) en remportant la deuxième série. Le Navarrais de 21 ans continue de grandir. “J’étais très nerveux, mais j’ai contrôlé et puis j’ai appuyé à la fin”, dit-il.