Athlétisme | Jeux olympiques : Nelly Korda ne baisse pas le pied de l’accélérateur à Tokyo

Nelly Korda a apporté le doublé du golf aux États-Unis. La cadette des deux sœurs de la famille pluridisciplinaire – son père Petr, sous pavillon tchèque, a remporté l’Open d’Australie et son frère Sebastian est joueur de tennis ATP – n’a pas affiché la force de la deuxième journée à Kasumigaseki, mais a remis le couvert. sous le par, avec 69 coups -toutes paires depuis le trou 8-, et n’en a cédé qu’un à la surprenante Indienne Aditi Ashok (68), avec sa mère dans le sac qui occupe la deuxième place avant l’avance menaçante de l’Australienne Lydia Ko, argent médaille il y a cinq ans, et elle pourrait devenir la seule golfeuse avec deux métaux dans les deux secteurs.

Ko, le Néo-Zélandais de 24 ans qui a battu tous les records de précocité possibles – numéro 1 au classement, plus jeune à en remporter un gros, plus jeune à remporter un tournoi de la LPGA… , ce qui a provoqué une hydratation constante chez les joueurs. Les neuf derniers trous de Ko, à quatre sous la normale, l’ont placée troisième, cinq coups derrière Korda, une distance pas impossible à surmonter.

Carlota Ciganda, de son côté, est revenue dans le jeu mercredi après le deuxième tour l’a mise hors de combat pour les médailles. La Navarraise, qui pouvait considérer le diplôme comme un but avec un retour à Korda ou Sabbatini (elle l’a à six coups), a commencé par un boguey, mais a ensuite trouvé son moment. Deux birdies et un aigle l’ont mise en orbite, un état de grâce qu’elle a maintenu jusqu’aux deux derniers trous. Deux bogeys et il est descendu à -2 après 70 coups sûrs. Azahara Muoz, avec 73 coups, et un seul birdie en 36 trous est le quarante-huitième.