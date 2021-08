Athlétisme | Jeux Olympiques : Peleteiro : « Il y a trois mois, j’étais sur le point de quitter l’équipe Pedroso et de quitter Guadalajara »

Ana Peleteiro Il a hâte d’arriver en Galice pour voir sa famille et “manger tous les poissons et crustacés qu’il veut”, mais il fait d’abord escale à Madrid et revient pour assister à la presse dans le joli magasin Adidas de la Gran Va de Madrid. Des choses de star qu’elle accepte avec bonne humeur.

Elle a l’air sereine et heureuse, en pleine vitalité, bien qu’elle ne renonce pas à ce génie sans lequel elle ne serait pas allée aussi loin. Jusqu’à ce bronze olympique qui couronne la brillante performance de l’équipe espagnole d’athlétisme à Tokyo 2020. Et comme toujours, Il parle à cœur ouvert, jusqu’à ce qu’il tombe dans le gouffre des émotions. Elle est comme ça. Et ça ne change pas.

Ana va généralement en crescendo lors de ses concours et réalise ses meilleurs sauts lors des dernières tentatives. Dans les conférences de presse, elle suit le même schéma, révélant ces entrailles qui la rendent si humaine et vulnérable et, en même temps, si aimée du grand public.

“Il y a trois mois, j’étais sur le point de quitter l’équipe Pedroso et de quitter Guadalajara parce que Je ne savais pas comment gérer la compétition tous les jours avec une personne dont tu sais qu’elle va te battre. J’ai dû beaucoup travailler avec Rebeca (Lpez, son entraîneur) parce que je n’allais pas bien. Ce n’est pas que je n’aimais pas Yuli (Rojas) ou que je pensais qu’elle n’était pas une bonne personne mais je sentais qu’Ivn (Pedroso) m’entraînait pour être deuxième et cela me brisait psychologiquement”, avoue le tripleur galicien.

“Il y a eu un jour décisif au cours duquel j’ai eu une dispute assez animée avec Ivan et je lui ai expliqué que si nous voulions gagner une médaille, nous devions parler parce qu’il n’allait pas bien. C’était la rencontre la plus importante que j’ai eue avec lui au cours de ces cinq années parce qu’à partir de ce moment-là, il a beaucoup raconté tout et j’ai compris que Je ne m’entraînais pas pour être le second mais pour être la meilleure version possible de moi-même. Ma meilleure version me sert en ce moment pour être deuxième mais je dois continuer à m’entraîner pour me battre pour être le premier, tout comme ce qui est arrivé à Yuli quand Caterine (Ibargen) était à son meilleur”, témoigne la médaillée olympique.

Cette catharsis s’est reflétée, et de quelle manière, dans la finale olympique. “A partir de là, j’ai arrêté de regarder Yuli comme une rivale, comme quelque chose de négatif, pour la voir comme un stimulus positif. J’ai commencé à avoir l’impression que nous étions un groupe et l’entraînement a commencé à couler beaucoup. Nous nous sommes beaucoup liés et avons pu partager beaucoup plus de choses personnelles. Ce n’était plus “nous sommes rivaux et nous nous battons pour le même objectif mais plutôt nous formons des partenaires et nous partons en guerre ensemble”. C’est le jour où je me suis dit “maintenant je sais que je suis prêt à aller aux Jeux et à me battre pour une médaille”, se souvient Peleteiro.

« Lors de la finale à Tokyo, c’était la première fois que nous nous encourageions et que nous nous embrassions avant de concourir. Et comme elle était si claire que l’or était à elle, elle m’a beaucoup poussé en me disant qu’elle était prête à tout. Au cours de ces cinq années, nous n’avons jamais eu cette connexion en compétition. Avant c’était du genre ‘wow, il a battu le record du monde, quelle envie’, et à Tokyo c’était ‘il s’est beaucoup entraîné pour ça et il le mérite beaucoup parce que ça vient de nulle part’. C’est pourquoi ce câlin que nous nous sommes donné était à cent pour cent sincère et j’ai vraiment apprécié de pouvoir vivre ce moment avec elle.“, explique le Galicien, un athlète qui fait toujours la une des journaux.

Ana admet également que la suspension des Jeux lui a fait du bien en raison de la pandémie : “Je suis sûre que si les Jeux avaient été l’année dernière, je n’aurais pas cette médaille car en 2021 j’ai changé beaucoup de choses dans ma vie professionnelle qui ont été déterminants, et déjà non seulement au niveau de prendre soin de moi physiquement mais quelque chose qui est aussi à la mode que la santé mentale. Je me sens comme un gagnant parce que j’ai dû traverser tant de nids-de-poule et surmonter tant de peurs que je suis très fier de l’avoir réalisé“.

Le champion d’Europe en salle à Glasgow 2019 va maintenant prendre quelques jours de congé mais gaspille de l’ambition en pensant à l’avenir : « À un autre moment de ma carrière professionnelle, je me serais installé après avoir remporté une médaille comme celle-ci mais maintenant, Pour la première fois de ma vie, je pense déjà que j’en veux plus, qu’il y a deux autres médailles olympiques que je peux obtenir et qu’il y a une marque, les 15 mètres, que j’ai entre les sourcils.. En fait, je suis resté à Tokyo parce que je voulais atteindre cet objectif dans cette finale. Je sais que je vaux ces 15 mètres, c’est le seul moyen de mettre la pression sur Yuli pour qu’elle ne se sente pas aussi détendue en compétition. »