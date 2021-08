Athlétisme | Jeux Olympiques : Plus d’or pour Allyson Felix en 4×400, ce qui sauve l’honneur des USA chez les hommes

Avec la contribution dans un relais qui était une « équipe de rêve », Allyson Flix s’est approchée d’une médaille olympique de Paavo Nurmi. Il a déjà sept médailles d’or, trois d’argent et une de bronze, après une carrière qui a chuté à 3:16,85, ce qui est le meilleur record des 33 dernières années, depuis la finale olympique à Sel.

À cette équipe unique, avec Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad et Athing Mu -deux champions olympiques et une médaille d’argent en 400 haies- ne l’ont précédé que dans le classement de l’Union soviétique de Ledovskaya (3 : 15,17) qui, en pleine guerre froide, a battu les États-Unis de Florence Grittifh de 34 centimes. Deux escouades à la réputation douteuse. Pire encore, le troisième entrelacé : le RDA ’84 de Marita Koch.

McLaughlin pas de clôtures fonctionne aussi comme un enfer. Par la 7e rue avant la rivière, il avait déjà pris la compensation en Belgique et en Grande-Bretagne. Il a été touché 50,21, a égalé Kazmareck, le champion d’Europe des moins de 23 ans en 400 lisses, et a passé le relais à Felix. A 35 ans, c’est une fusée. Son poste fait avorter toute insurrection polonaise, une formation qui finira par battre le record national (3 : 20,83). Marc 49.38.

Felix, une technique exquise dans la livraison du bâton, Il l’a mis sur la main de Muhammad et sa queue de cheval sans fin. Le deuxième coureur de haies a encore prolongé l’avantage (48,94) pour achever Mu qui, en tant que milieu de terrain, a profité de toute la marge que permet le règlement pour partir 10 mètres avant le but (48,32). Le record n’est pas tombé, mais la plus grande différence de l’histoire 3,68 à la seconde, supérieure à celle que le RDA a réalisé à Montréal 76.

La seule victoire américaine en cours

Le relais américain masculin a secondé les femmes et évité une mauvaise boisson. C’était le seul or que la grande puissance invoquait en courant. Les très consciencieux Cherry, Norman, le géant Deadmon et Benjamin ont pressé pour l’emporter avec 2 :55,70, par 2 :57,18 des Néerlandais (2 :57,18) et du Botswana (2 :57,27), ce qui est un record africain.

Les deux autres en fin d’après-midi, Le Russe Lasitskene (2,04) a pris de la hauteur et l’Indien Neeraj Chopra, lançant la fléchette à 87,58, a remporté un bon concours dans lequel l’Allemand Johannes Vetter, qui a un meilleur record de 97,76, a déçu. Il n’est pas allé non plus à l’amélioration.