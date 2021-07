Athlétisme | Jeux Olympiques : Sam Kendricks, avec le Covid-19, n’étant pas aux Jeux Olympiques

Américain Sam Kendricks, double champion du monde, ne participant pas aux Jeux olympiques de Tokyo en étant testé positif au Covid-19. Son père et entraîneur Scott Kendricks l’a fait connaître via Instagram. “Aujourd’hui à Tokyo, il a été informé qu’il avait été testé positif au Covid-19 et qu’il était hors compétition. Il va bien et sans symptômes. Nous vous aimons.”

Kendricks, qui a été retiré du village olympique et transféré dans un hôtel pour isolement, il a été médaillé de bronze il y a cinq ans, derrière le Brésilien Thiago Braz et le Français Renaud Lavillenie, dans la fameuse finale où le Français a été hué en sautant et a compromis le triomphe local.

La défaite ruine le duel que j’allais avoir avec le Suédois Armand Duplantis. Les Etats-Unis pourraient remplacer Kendricks par Matt Ludwig, qui a aussi le minimum, même s’il n’est pas certain qu’il aura le temps d’arriver car la qualification débute samedi matin.

Divers athlètes australiens, isolés

En conséquence du Kendricks positif, plusieurs athlètes australiens sont isolés Par mesure de précaution, ils seront testés dans les prochaines heures. Selon les médias australiens, Kendricks s’est entraîné aux côtés de l’Australien Kurtis Marshall, de sorte que ce groupe reste désormais isolé.

En plus du positif de Kendricks, l’Argentin Germn Chiaraviglio sera également hors du test de la pole, qui a également été testé positif au village olympique et ne pourra pas participer aux Jeux. “Tokyo, c’est fini pour moi. Depuis que je suis arrivé au village olympique, je n’ai jamais pu en profiter. C’est très difficile de traiter quelque chose comme ça, ça va sûrement me prendre beaucoup de temps”, a déclaré l’athlète argentin.