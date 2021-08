in

Devant cinq journalistes espagnols de Cadena Ser, Colpisa, El Pas, As et MARCA, Sebastian Coe répond aux questions dans l’un des espaces réservés du stade olympique de Tokyo entre les séances du matin et de l’après-midi de mercredi. Il est optimiste sur tout ce qui se passe. “Je suis très content de la façon dont les choses se passent. Les athlètes ont un comportement extraordinaire, surtout compte tenu des circonstances difficiles qui se sont produites jusqu’ici”,