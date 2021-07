Athlétisme | Jeux Olympiques : « Si quelqu’un proteste contre le racisme sur le podium, lui retirera-t-il la médaille ?

Le poing levé ganté des Américains Tommie Smith et John Carlos sur le podium du sprint de 200 mètres aux Jeux de Mexico de 1968 est l’une des images les plus emblématiques de l’histoire olympique. Cependant, à Tokyo, rien de semblable à cette salutation du « Black Power » ne sera vu ou ce sera punissable. Le Comité international olympique permet aux athlètes de manifester en silence partout où ils concourent, à genoux par exemple, mais le faire sur le podium comporte la menace de sanctions non spécifiées.

La mesure a déjà été remise en cause par certains sportifs. Parmi les plus belliqueuses se trouve Dina Asher-Smith, une sprinteuse britannique qui concourt avec des options de médailles au relais 100, 200 et 4×100. « Manifester et s’exprimer est un droit humain fondamental. Si vous deviez punir quelqu’un pour s’être opposé à l’inégalité raciale, comment diable feriez-vous ? Comment allez-vous faire respecter cela ? Vont-ils retirer la médaille ? À quoi cela ressemblerait-il? comme ?”, se demande-t-il.

Asher-Smith rappelle que “beaucoup de gens se souviennent des Jeux olympiques pour le salut ‘Black Power’. Le CIO se tirera une balle dans le pied s’il empêche soudainement de tels gestes”. L’athlète de 25 ans pense que “lorsque les gens ressentent quelque chose, en particulier quand c’est quelque chose qui vous tient à cœur, vous ne pouvez pas contrôler leur voix”.

Le sprinteur britannique est un combattant reconnu contre les inégalités sociales. “En tant que femme noire, je me mets essentiellement à genoux tous les jours. Je suis fière de qui je suis et de ce que je représente”, a-t-elle déclaré lors d’une émission de la BBC après être devenue championne du monde 200 en 2019. Cet or est l’un des cinq. médailles mondiales qu’il détient, en plus du bronze olympique au relais 4×100 à Rio il y a cinq ans.

Il arrive maintenant à Tokyo avec le neuvième meilleur temps aux 100 et 200, mais il espère monter sur le podium. “Je sais ce que je peux faire. Peu importe ce que les gens courent autour de vous. Tout le monde a ses prédictions écrites sur papier, mais nous ne courons pas sur papier, nous courons sur la piste. J’aime le spectacle, j’aime la scène et j’adorerais le faire. une grande performance quand c’est important, quand les lumières sont vraiment allumées. ” Avec la surveillance de la planète, il n’y aura pas de meilleur moment pour une éventuelle manifestation.