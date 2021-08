Athlétisme | Jeux Olympiques : Sifan Hassan n’a pas d’égal à toutes les distances

Mis à jour 02/08/2021 – 15:28

A 1 000 mètres de la fin de l’épreuve féminine des 5000 mètres, la photo était drôle. Éthiopiens et Kenyans se sont alignés comme un défilé. Taye était jumelé avec Obiri; Tsegay avec Tirop, un mètre derrière ; Teferi avec Can, l’ancienne Jeptumai, née au Kenya bien qu’elle traverse la Turquie. Ils ont regardé la situation de la course sur les tableaux d’affichage vidéo. Et oui, il était là. Sans décrocher. Personne ne conteste la star Sifan Hassan (14 : 36,79). Il a couru à 2,58 le 1000 et sifflait.

Un kilomètre plus tard, la Hollandaise est entrée à bras ouverts, après avoir travaillé dur dans les 300 derniers mètres, lorsqu’il est passé au compteur comme un éclair à Obiri, pour accrocher le premier des trois médailles d’or qu’il est venu chercher. Ce que Nurmi n’a pas été autorisé à faire en 1924. L’argent est allé à Obiri (14 : 38,36) et le bronze à Tsegay (14 : 38,87).

Je n’avais besoin que de courir le dernier tour à 57,36 pour arriver à 30 mètres des autres, sur la même piste où le matin, après avoir chuté dans la série 1500, elle avait couru les 300 derniers en 43 et remporté une série, la dernière, très lente (4,05), qui a profité à Marta Prez et ceux du premier lot.

Victoire applaudie

Hassan a dominé la scène pendant deux ans. Son histoire en tant que réfugiée a été laide car elle s’est entraînée avec Alberto Salazar, qui était impliqué dans des pratiques de dopage éclaboussant tout son projet. Surtout Mo Farah et Hassan, contre le fait que coïncidant avec les Coupes du monde de Doha, où ils ont remporté les 1 500 et 10 000, une campagne de diffamation a commencé. Ignorant de tout, l’athlète répond par des records et des notes. L’absence de public à Tokyo a réduit le bruit à l’affaire car le secteur, qui se trouve dans les tribunes du stade olympique, reconnaît son écrasante supériorité.