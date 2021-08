Athlétisme | Jeux Olympiques : Trigger de Mo Katir sur 5 000 mètres

Mis à jour le 08/06/2021 – 14:48

A 21h13 à Tokyo, au stade olympique, Mohamed Katir est allongé au sol comme un boxeur qui a perdu un combat. Il est essoufflé. Il y a une tendance générale à la déception face aux notes que vous avez faites au cours de l’été. En 33 jours, les records espagnols de 1 500, 3 000 et 5 000 avaient été fumés, un point culminant dans l’histoire de l’athlétisme dans ce pays.

Mais Katir est “heureuse”. Il le dit au premier qui le traverse. Ce n’est pas une réponse cynique. C’est ce qu’il ressent. “Pas mal. Mon rêve était la finale olympique.” Il s’est même glissé sur la photo du podium, entre Cheptegei, Ahmed et Chelimo. Le mulet était huitième, bien en deçà de ce qui était attendu après avoir dominé les signaux. Arriver à Tokyo avec la deuxième meilleure note de 2021. De même, les attentes extérieures ne correspondent pas à ce qu’il avait.

La nuit était collante, avec la sensation de chaleur à 34 degrés et une humidité de 76% qui ressemblait à une tempête. Katir s’était adapté à ces conditions. Il s’est échauffé avec sa casquette de retour sur la piste voisine, comme s’il était un skateur. Pas un froncement de nervosité.

Le meilleur de l’histoire

Les palmiers olympiques de 5 000 mètres est trufado de oros de leyenda: Paavo Nurmi, el finlands volador al que el cuadro mdico le impidi intentar el triplete que ahora busca Siffa Hassan (1.500, 5.000 y 10.000), Emil Zatopek, la locomotora checa que corra como si llevase un pual clavado dans le dos; Lasse Viren, quand les autotransfusions n’étaient pas un crime… Et la ribambelle des récents Aouita, El Guerrouj, Bekele, Mo Farah… C’est encore trop tôt pour ça.

Intégré entre la septième et la neuvième position, Katir n’a pas donné de mauvais signaux. Il n’avait pas le geste du visage exagéré, il était en avance sur ses rivaux lorsqu’il a vu qu’ils pouvaient interrompre sa foulée. Le résultat avait l’air très différent. Plus quand on a vu que bien que Cheptegei (12:58,15), le détenteur du record ougandais de 10 000 et d’argent sur cette distance, ait tiré au début, les sets étaient bon marché. Le 1000, à 2:38; 2000, à 2:36. le 3000, à 2:41; les 4000, à 2:37. Rien d’épuisant.

Ce qui va se passer maintenant n’est plus dans les plans. Kimeli, le Kenyan, qui s’est retrouvé sans podium car Chelimo (12:59,05), qui est un vieux chien, s’est jeté sur la ligne d’arrivée a accéléré le rythme à 800 mètres de l’arrivée et Katir, qui était encore entre le huitième et bien la neuvième place. A 500 mètres, c’est vendu. Ils survolent (55.10) dans le dernier tour. Derrière l’Espagnol, il a assez de force pour être au moins un diplôme olympique (13:06.60).

Il est arrivé à Tokyo avec la deuxième meilleure note de tous, seulement derrière le médaillé d’argent Ahmed (12 : 58,61 en finale). Encore une leçon à tirer.