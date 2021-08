Athlétisme | Jeux olympiques : un effondrement non marqué de 17 minutes fait chuter l’Espagne à la quatrième place

in

La deuxième meilleure portée de l’histoire du water-polo espagnolIl a manqué de médaille. Un effondrement sans précédent en attaque, de 17 minutes sans marquer, dès la dernière minute du troisième quart-temps a donné la victoire à la Hongrie (9-5), qui est à nouveau montée sur le podium des Jeux Olympiques pour la première fois depuis 2008 dans un tournoi. dans le que dans l’histoire submerge. Neuf médailles d’or et 17 médailles.

L’Espagne a été psychologiquement attristée par la défaite contre la Serbie en demi-finale. Tous les énormes déchets qui avaient été déployés à Tokyo lors de la phase de groupes, sont tombés à l’eau. Les médailles restent bloquées dans l’or d’Atlanta 96 et ce groupe, vice-champion d’Europe et vice-champion du monde, quitte le Japon sans boucler la boucle.

La Hongrie n’a pas perdu son statu quo dans le monde du water-polo. Ce n’est pas une génération comme le pionnier, celui qui est resté invaincu pendant 110 matchs entre 1928 et 1939 – avec trois championnats d’Europe – ni les deux répliques fantastiques qu’ils avaient ensuite défendues par deux mythes tels que Gyarmati (trois médailles d’or olympiques), le leader de la Coupe du monde. L’équipe magyare qui a disputé le match le plus célèbre de l’histoire de ce sport (le bain de sang de Melbourne en 1956) ni le dernier, qui a balayé au début du siècle, avec Timor Benedek, qui a lié l’Olympique médailles d’or de Sydney, Athènes et Pékin. . Mais il continue de fouler les podiums.

Lors de la dernière réunion pour quelque chose d’important, Lors de la finale européenne de l’an dernier, l’Espagne avait perdu aux tirs au but, mais le moment de l’équipe de David Martin à Tokyo avait été plus remarquable. La Hongrie n’avait connu qu’un seul grand match, contre la Croatie en quarts de finale, avec une belle performance du barbu Nagy, leur gardien, et de l’ailier Manhercz en attaque. Nagy était à nouveau un cauchemar.

La défense espagnole étouffée dans la zone hongroise dans la première salle. Ce sont eux qui l’ont inventé avant l’Union soviétique lors de cette finale en Australie. Quelques attaques infructueuses et le plein des Magyars dans les supériorités ont empêché le décollage au tableau (3-3). Munarriz, l’une des grandes ressources de l’équipe, n’a effectué que le premier de ses trois tirs.

Quatre minutes sans marquer

Famera, le slovaque nationalisé, remporte à nouveau le deuxième sprint, mais c’est la Hongrie qui a pris la tête. L’Espagne a accumulé des erreurs en attaque et est restée quatre minutes sans marquer après que De Toro ait poussé un ballon libre. L’Espagne était un portrait de l’équipe qui avait dominé le championnat dans la première phase. Pour son bonheur, la Hongrie a tenu à tirer à 6 mètres et toujours à l’extérieur. Atteindre le seuil de rentabilité était un miracle.

Le troisième trimestre a commencé de la même manière. toujours Famera, j’ai gagné tous les sprints, pour commencer à attaquer, mais l’Espagne était à court d’idées. Nagy, même avec son visage, commençait à devenir gigantesque. J’ai terminé à 62 pour cent efficace. C’était superbe.

Ce furent des moments délicats. Maintenant, la Hongrie a défendu l’homme et c’était plus compliqué. Le laps de temps sans marquer a duré tout le trimestre. Entre Dani Lpez et les bâtons tenaient le score.

Le dernier trimestre a été éprouvant. L’Espagne n’a pas pu profiter d’une supériorité. La défense jusqu’à la frontière magyare (18 exclus) a été un cauchemar. Allez, celui sur le Ferencvaros, a ouvert la distance à deux. À quatre minutes de la fin, une demande impossible a été faite. Angyal a donné la dentelle. La fin a été très difficile pour un groupe gagnant. L’Espagne termine avec 17 médailles, une de plus que Rio de Janeiro il y a cinq ans.

ESPAGNE, 5 : López Pinedo ; Munarriz (2), Granados, De Toro (1), Famera, Tahull (1), Perrone (1) ; Mallarch, Sanahuja, Larumbe, Fernndez Miranda et Bustos. Sorties : 29/5. Supériorités : 5/15.

HUNGRA, 9 : Nagy ; Manhercz (1), Zalanki (1), Vamos (2), Jansik (1), Varga (1), Meszei ; Angyal (1), Hosnyanszky (1), Pasztor, Erdelyi et Harai (1). Sorties : 9/29 Supériorités : 5/5.

ARBITRES : Voevodin (RUS) et Stavridis (GRE). Expulsés : Zalanki, Pasztor, Hosnyansky et Varga.

MARQUEUR: 3-3, 2-2, 0-1, 0-3