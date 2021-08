Athlétisme | Jeux Olympiques : Warholm bat le record du monde du 400 haies dans la course la plus fabuleuse de l’histoire

Mis à jour le 08/03/2021 – 05:31

Le Norvégien Karsten Warholm a dû détruire le record du monde du 400 haies dans la course la plus fantastique de l’histoire pour remporter la médaille d’or. Warholm a couru à 45,94, brisant une barrière apparemment impossible à 46 secondes. Les sages les plus audacieux ont osé le comparer au saut de Bob Beamon à Mexico 68 ou à celui de Dick Fosbury.

De plus, Ray Benjamin, deuxième, l’a fait à 46,17, 43 cents en dessous du record que les Nordiques avaient établi le 1er juillet dernier. La Brésilienne Alison dos Santos (46,72) l’a fait en deçà du record olympique de Kevin Young (46,78), qui était resté le meilleur mondial jusqu’à cette course de Warholm à Oslo. Ils ont battu deux records continentaux, plus l’Amérique du Sud, et six records nationaux dans le test.

Warholm est sorti comme une balle. Dans le premier virage, il avait déjà pris la compensation de Dos Santos, qui, comme dans ces contre-la-montre du Tour où le leader double celui qui le précède, en a même profité. Dans son sillage, l’athlète dont la peau a été brûlée car à 10 mois il a versé une casserole d’huile bouillante, a beaucoup couru.

Sur la 5e rue, Benjamin, un autre cascadeur avec et sans grillages autour du stadepouce par pouce, il commença à voir Warholm de plus en plus loin, passant les obstacles comme un robot. Treize marches et clôture. Un autre treize ans et plus. A sa vitesse, il rejoint une superbe technique. Les clôtures semblent devenir plus petites au fur et à mesure que vous avancez.

L’épreuve des étoiles

Le 400 haies sera le test vedette des JO de Tokyo. Pour cette course et pour ce que McLaughlin et Muhammad peuvent apporter demain. Benjamin a aidé à cela, à peine une foulée derrière Warholm, a harcelé la star jusqu’au bout. Après deux défaites en 2019, la deuxième aux Coupes du monde de Doha, le grand coureur de haies (1,91) a compris qu’il fallait jouer le jeu du Norvégien : ne pas laisser un volume d’énergie aux crampons. Et c’est ce qu’il fit cette fois.

À l’avant-dernière clôture, il semblait qu’il pourrait même discuter du sceptre olympique. Et dans le dernier. Mais à ce moment-là, Warholm avait encore une vitesse à changer et à franchir la ligne d’arrivée dans une course qui fera face à une forte opposition dans les années à venir. Son visage étonné de voir la marque mettait en scène la monstruosité atteinte. Avec cette marque, il aurait été bronze au 400 plat du dernier Championnat d’Espagne.

A l’autre bout de la matinée, la longueur féminine, l’Allemande Malaika Mihambo a arraché l’or dans le dernier saut à l’Américaine Britney Reese, préservant ainsi le privilège que la grande référence allemande du pit dans son histoire, Heike Dresschler, soit restée comme la seule femme avec deux médailles d’or olympiques. Mihambo, laissant 19 centimètres au tableau, a atterri dans les 7,00 mètres, dans la victoire la moins chère depuis Sydney 2000 (6,99, précisément Dreschler). Reese a remporté l’argent (6,97) et le Nigérian Brume, avec le même saut, mais un deuxième pire, le bronze.