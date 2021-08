Athlétisme | Jeux Olympiques : Yulimar Rojas, à l’histoire de l’athlétisme au rythme de la salsa

in

Yulimar Rojas (Caracas, 1995) n’avait qu’un seul objectif aux Jeux de Tokyo : remporter l’or olympique en triple. Le Vénézuélien, qui a commencé dans le volleyball féminin jusqu’à ce que certains entraîneurs d’athlétisme Ils ont vu son potentiel pour la fosse – elle a même fait du saut en hauteur avec des médailles dans des catégories inférieures – elle a été la grande dominatrice du cycle olympique, à l’exception de 2018 où elle a subi plusieurs blessures qui l’ont empêchée de concourir régulièrement.

Vice-champion olympique à Rio de Janeiro 2016 derrière la Colombienne Caterine Ibargen, Yulimar avait réalisé en 2021 la deuxième meilleure note de l’histoire du triple. A Andjar, deux mois seulement avant les Jeux, l’élève d’Ivn Pedroso – il s’entraîne depuis des années avec l’entraîneur cubain à Guadalajara, avec sa partenaire Ana Peleteiro – Elle s’envole pour sa troisième tentative à 15,43 mètres, à seulement 7 centimètres du record du monde de l’Ukrainienne Inessa Kravets (15,50 depuis 1995).

Et Rojas était déterminé à battre ce record. Ce dimanche, il l’a finalement fait à Tokyo, avec un bond spectaculaire lors de sa dernière tentative à 15,67. L’athlète avait fait preuve d’une constance écrasante au-dessus de 15 mètres au cours de l’année, une marque qu’elle avait dépassée en 2021 jusqu’à trois fois avant les Jeux. “L’or olympique est ce qui me tient éveillé”, dit à MARCA en début d’année. Il l’a déjà sur son cou. Et je pourrai dormir tranquille.

Depuis 2008, lorsque le Camerounais Mbando Etone a bondi de 15,39 à Pékin, personne ne s’était approché du record des Kravets et Yulimar l’avait fait deux fois, comblant l’écart (15,41 et 15,43), jusqu’à ce dimanche qu’il le dépasse de 17 centimètres.

Amoureux de la musique caribéenne, il est courant de voir Yulimar danser avec ses écouteurs même entre les séances de musculation qu’il effectue. Elle a contacté son entraîneur actuel, Ivn Pedroso, sur Facebook et lorsqu’ils ont parlé, le tripleur lui a dit qu’elle adorerait s’entraîner avec lui. Sa grande évolution a commencé là-bas, avec ses entraînements à Guadalajara avec Ana Peleteiro, une partenaire d’entraînement. Tous deux ont été trempés dans les connaissances du Cubain, mais aussi dans sa griffe en compétition et ce dimanche ils l’ont démontré dans la fosse de Tokyo.