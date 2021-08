Athlétisme | JO : Bakkali déprime le Kenya à 3000 haies

Mis à jour le 02/08/2021 – 14:56

Le Kenya est entré dans la dépression. Pour la première fois depuis les Jeux de Tokyo en 1964, un athlète de son pays n’a pas réussi à remporter le 3000 mètres haies hommes. Il ne l’a pas non plus été dans les éditions Montréal 76 et Moscou 80, éditions auxquelles le pays africain n’a pas participé en réponse à la politique d’apartheid sud-africaine et au conflit en Afghanistan, respectivement.

Aucun des deux jeunes n’a gagné Éthiopiens qui ont envoyé à la guerre contre leurs voisins. Girma, le meilleur en 2021, a décroché l’argent et son pays est sorti dans cette épreuve, et Wale, qui a trébuché avant le ra, a terminé quatrième. L’or a changé de latitude et s’est élevé de quelques parallèles au-dessus de l’Afrique subsaharienne. Il est revenu au Marocain Soufiane El Bakkali, d’un pays sans tradition dans l’épreuve au-delà du bronze qu’Ali Ezzine a obtenu à Sydney 2000.

Le Kenya se contente du bronze de Benjamin Kigen, l’athlète qui entend suivre la saga victorieuse du ‘K’ (Keter, Kosgei, Kemboi, Brimin Kipruto, Kemboi et Conseslus Kipruto), mais qui ne savait pas comment se déroulait l’épreuve. Avec deux tours à faire quand les Éthiopiens ont pris un rythme plus soutenu, Kigen a tenté de se raccrocher, mais il était trop tard. Plus déplacé était Abraham Kibiwot, qui était celui qui devait porter la responsabilité et a terminé dixième.

Bakkali, quatrième de Ro il y a cinq ans et troisième de la Coupe du monde de Doha, a porté le coup qu’ils poursuivent. Il a montré sa foulée puissante lors de la dernière course et a terminé de mettre la dernière pièce qui reste à son pays dans les courses de longue distance. De 1 500 à 10 000, ils les ont tous.