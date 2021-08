Athlétisme | JO : McLaughlin imite Warholm et bat également le record du 400 haies

Mis à jour 04/08/2021 – 05:32

La finale du 400 m haies femmes c’était une réplique parfaite du masculin. C’était le record du monde le plus attendu par la lutte entre Sydney McLaughlin, la jeune femme qui émet des signaux depuis cinq ans et n’a que 22 ans, et Dalilah Muhammad, 31 ans, qui a cédé le sceptre olympique à la force exultante de sa rivale dans un duel De peu. Comme pour Karsten Warholm et Ray Benjamin, les premier et deuxième classés sont tombés du record du monde : 51.46 et 51.58. Au revoir aux 51.90 que McLaughlin avait depuis les essais à Eugene (Oregon) en juin.

La course de haies basse est celle avec le plus de critiques Il a causé dans les classements au cours des cinq dernières années en athlétisme. En cinq ans, il a été battu quatre fois, deux fois pour chacune des femmes qui ont joué en finale mercredi matin. D’abord Muhammad, celui avec la file d’attente interminable ; puis McLaughlin, la chose la plus intéressante qui soit arrivée à l’athlétisme américain depuis de nombreuses années. Le résultat a été une bouchée de 88 cents par rapport au record de Pechonkina en 2003.

Il remporte également le stade olympique. Certains athlètes qui ont marché dessus disent que c’est comme un trampoline. Mondo, la société italienne, a passé trois ans, dépensant 1,5 million de dollars, à essayer de faire une piste ultra-rapide dans son laboratoire d’Alba, à l’extérieur de Turn. Alimenté par les commentaires de divers athlètes.

L’incorporation de granulés tridimensionnels a été un succès. “Certaines pistes absorbent simplement votre rebond et votre mouvement, il le régénère et vous le renvoie”, a souligné le champion olympique. Le bénéfice est estimé à environ 2% à l’époque. La mezca avec les ‘zapatrucos’ donne un résultat superlatif. Pas étonnant que les records du monde des haies et du triple saut féminin soient tombés. Grant Holloway vise à être jeudi prochain au 110 haies.

Endormi sur les tacos

Muhammad a traîné le problème du retard dans les tacos. Le coureur de haies de Los Angeles s’est endormi (200 millièmes) et toute la course s’est déroulée. Il a livré le maximum dans chacune des 10 haies, mais McLaughlin et son pas exquis sont venus un peu plus tôt. Ils sont sortis du dernier stand et ont toujours appuyé sur les deux.

Ils ont neuf affrontements. Depuis juin 2019 aux Bislett Games à Oslo, ils s’échangeaient des victoires comme le pendule d’une horloge. L’un a gagné et le suivant a fait l’autre. Muhammad avait remporté les bons moments, aux Coupes du monde de Doha, avec un record du monde. McLaughlin lui avait répondu lors des essais Eugene et avec un record du monde. Maintenant, il a répété celui du New Jersey, également avec un disque. En annonce d’un changement de gouvernement retentissant.

À la suite d’une si fabuleuse bataille, la Néerlandaise Femke Bol (52,08) a terminé avec le record d’Europe de Pechonkina (52,34) créant plus de crédibilité en athlétisme.