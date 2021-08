Athlétisme | JO : Ryan Crouser améliore son lancer du poids

Mis à jour 05/08/2021 – 07:04

Dans un concours mémorable, Ryan Crouser, 2,01 et 145 kg., a revendiqué une niche dans l’histoire du lancer du poids rapproché à Parry O’Brien, le compatriote qui a battu le record du monde à 17 reprises, et celui qui a inventé le virage à 180 degrés dans la discipline. En tant que lanceur des années 1950, Crouser, 28 ans, compte déjà deux médailles d’or olympiques après avoir battu en finale jeudi matin avec un lancer final de 23h30, à seulement sept centimètres de son record du monde de juin dernier. . Il l’a dédié avec une affiche à son grand-père décédé, qui dans les derniers jours de sa vie a perdu l’audition. « J’ai communiqué avec elle par écrit. Cette note était celle que j’aurais aimé lui écrire.

Crouser a ainsi achevé une série prodigieuse dans une finale qui a dominé dès la première minute. Il était le septième à lancer, le premier des favoris. Il a tiré 22,83 dans un virage si violent que sa casquette est tombée, et à cette distance personne ne pouvait atteindre plus que lui, qui a progressivement amélioré ses tirs, brisant les meilleurs pronostics des organisateurs qui n’ont mis une bande qu’au mètre 22. Il de Fayateville a battu le ruban blanc lors des six tentatives (22,93, 22,86, 22,74, 22,54). Avec le pire, il aurait obtenu le bronze dans la meilleure finale de l’histoire. Il a même dépassé celui de Sel 88 avec ce duel de géants entre Ulf Timmermann (RDA) et Randy Barnes, résolu en faveur de l’Allemand de huit centimètres.

Il y a eu 13 lancers sur 22 mètres. Joe Kovacs, 22,65, et Thomas Walsh (22,47) de Nouvelle-Zélande, ont répété le podium de Ro de Janeiro, étant le première fois en 125 ans que des médailles sont tracées dans des disciplines individuelles lors de deux Jeux consécutifs. Tous deux ont augmenté la valeur de la victoire de Crouser, dont le mouvement dans le cercle est peu familier dans cette discipline. Être un jeune sprinteur et joueur de football a augmenté l’accélération qu’il concentre sur le bras. Ou est-ce un chien ?

Pichardo, en triple saut, presque 18 ans

Pedro Pichardo, le Cubain qui a nationalisé le Portugal, a remporté l’or au triple saut. Il était aussi dominant que Crouser, même si les Portugais ne l’ont achevé qu’au troisième saut, ce qui était très remarquable. A l’état neutre, vent nul, il atterrit à 17,98, le record du pays voisin s’améliorant par rapport à celui qu’il possédait, même s’il n’était pas le meilleur de sa vie. Le 18.08 mai 2015 en tant que cubain reste toujours le record de l’île.

Il n’avait pas de rival. Yaming Zhu chinois (17,57) a pris l’argent et Fabrice Zango, du Burkina Faso, l’athlète qui prépare l’ancien sauteur Teddy Tamgho, qui avait fait une mauvaise qualification, et un concours moche jusqu’au troisième saut, est allé à 17,47 et a laissé l’américain Claye sans le bronze par trois centimètres.