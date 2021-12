Athlétisme parmi 6 finalistes pour le poste de manager

Les Athlétisme d’Oakland sont à la recherche d’un nouveau directeur pour la saison 2022 du Ligue majeure de baseball – MLB et ils sont actuellement parmi les six (6) finalistes pour le poste susmentionné.

Comme l’a rapporté Britt Ghiroli, l’Athlétisme, comme les Mets de New York, explore le marché à la recherche d’un nouveau manager pour la prochaine saison de la Major League Baseball, avec cette équipe d’Oakland sur la table avec quelques noms à interviewer et à voir s’ils décident. sur l’un d’eux pour le poste actuellement vacant après le départ de Bob Melvin.

Darren Bush, entraîneur de frappeurs d’athlétisme Joe Espada, entraîneur de banc d’Astros Marcus Jensen, entraîneur d’enclos des releveurs d’athlétisme Mark Kotsay, entraîneur de troisième base d’athlétisme Matt Quatraro, entraîneur de banc des Rays Will Venable, entraîneur de banc des Red Sox

Kotsay, Jensen et Bush font tous actuellement partie de l’organisation.

