Athlétisme : Riley Day, du petit supermarché aux Jeux Olympiques

Beaucoup d’efforts, de sacrifices et de discipline se cachent derrière le succès des athlètes. Encore plus lorsque les yeux du monde se posent sur eux tous les quatre ans dans environ Jeux olympiques. L’histoire de Jour de Riley, un athlète australien de 21 ans, est l’un de ces cas où le principe selon lequel la persévérance et le travail peuvent porter leurs fruits est évident.

Jour il a été demi-finaliste des 200 compteurs dans Tokyo 2020. Mais son histoire de victoire ne se reflétait pas dans sa douzième place aux Jeux, mais dans le travail précédent qu’il avait accompli. Et est-ce Riley Il a dû économiser pendant trois ans payer pour sa formation, sa préparation et sa formation ainsi que sa participation à Tokyo.

Non. Il n’y avait pas de sponsors ou de subventions qui pouvaient soutenir cette jeune femme. Son soutien financier, celui qui lui a permis de concourir au stade olympique de Tokyo, a été dans une petite Supermarché de la ville australienne de Beaudesert, dans la région de Bord panoramique (Queensland). Tous Riley il a travaillé toute la semaine pour faire des économies qui lui ont finalement permis d’obtenir un billet pour les Jeux.

Dans la petite boutique de Beaduesert

Et c’est ce propre Jour de Riley Il ne veut rien effacer de son expérience dans le petit magasin où il travaillait. De plus, dans des déclarations aux médias australiens Nouvelles un mois avant votre participation aux Jeux, Jour assuré que pour elle, le dimanche était son quart de travail préféré parce qu’elle devait aider un client de 90 ans partiellement aveugle. “John est comme mon grand-père” expliqua-t-il alors Riley, qui l’aidait ces dernières années à faire ses courses hebdomadaires.

Rdiley Day (21) avec John avec qui il fait les courses tous les dimanches.Woolworths Supermarkets

Son travail dans ce petit commerce, cependant, je n’ai pas pris le temps pour continuer à organiser votre vie professionnelle, personnelle et sportive. Former en moyenne trois heures par jour pendant six jours par semaine pendant qu’ils étudient Administration des affaires avec une spécialisation en management du sport dans le Université Griffith.

Une vie dédiée à l’athlétisme

Jour de Riley Elle a commencé à courir quand elle était enfant et bien qu’elle se soit fait un nom grâce à ses marques, son rêve olympique est un marathon et non la vitesse. En 2018, il a été proclamé champion d’Australie, mais il a dû continuer à combiner sa passion sportive avec son travail dans ce petit supermarché. Le motif? Facile. Sans sponsors, il était très coûteux de préparer et de participer à la Jeux olympiques. Il ne pouvait pas le permettre. Cependant, son bon travail et ses objectifs clairs ne l’ont pas empêché de poursuivre son rêve de participer aux Jeux.

Par conséquent, lorsque la chaîne Woolworths réussi à lui donner du travail, ils lui ont donné un horaire pour qu’il puisse équilibrer votre travail et votre formation, atteignant même défrayer une partie des dépenses des éliminatoires. La chaîne elle-même, le jour où elle Riley sauté sur la piste d’athlétisme, ils ont montré leur soutien à leur travailleur dans le compte officiel de l’entreprise en LinkedIn. “Nous sommes fiers de voir l’un des membres de notre équipe représenter l’Australie sur la scène mondiale. Bonne chance, RileyNous sommes impatients de vous voir sur la piste !”, a déclaré le communiqué.

Tokyo, Paris et Los Angeles

Vos objectifs pour Tokyo ils ont amélioré leur marque personnelle, quelque chose qu’ils ont dépassé de loin. Et les résultats ont été très positifs. Après avoir passé le premier tour, il s’est qualifié pour la demi-finale, où il a atteint record personnel avec 22,56 secondes. A cela il faut ajouter qu’il est en concurrence avec d’autres noms propres où le nom de Shelly-Ann Fraser-Pryce. Il n’a pas réussi à se faufiler dans la finale et sa participation aux Jeux s’est terminée par un douzième place au classement général.

Maintenant, avec l’horizon déjà fixé pour les prochains Jeux, Jour est clair sur la direction que prend sa carrière sportive « Mes principaux objectifs sont Paris 2024 Oui Los Angeles 2028 que d’être quand j’ai atteint mon pic de sprint. ”

Et dans le cycle olympique… retour à Baudesert

Maintenant, avec les lumières éteintes et le loquet allumé, Riley recommencer à zéro. Encore une fois, pour préparer à nouveau les championnats et les qualifications nécessaires pour se rendre au rendez-vous de Paris dans trois ans. Peut-être qu’au cours de ces prochaines années un sponsor viendra frapper à votre porte, mais le cap est déjà franchi.

Le plus méritoire de tout cela est peut-être qu’elle continue sa vie dans le petit supermarché de la chaîne Woolworths au service des voisins et des connaissances. Peut-être aussi y en a-t-il d’autres qui ne se rendent pas compte que celui qui s’occupe d’eux est un athlète olympique.